Минобороны России доставило груз с гуманитарной помощью для Вооруженных сил Мали (FAM) в Бамако. Об этом сообщило издание «Африканская инициатива».

По данным портала, посылка общей массой 11 тонн включает в себя продукты питания и медикаменты.

«Поддержка, которую мы оказываем сегодня, отражает лишь одно из многих направлений нашего сотрудничества. Она призвана улучшить бытовые условия военнослужащих после затяжного сезона дождей и послужить укреплению российско-малийской дружбы», — заявил представитель российского Минобороны.

В ведомстве также отметили, что Россия поддерживает сотрудничество с Мали во многих сферах, это касается как безопасности, так и культурных обменов. По словам представителя Минобороны, данная посылка поможет местным вооруженным силам в борьбе с международным терроризмом и террористическими группировками в зоне Сахеля.

В конце июля коалиция вооруженных группировок Мали сообщила о нападении повстанцев-туарегов, устроивших засаду на правительственные войска и российских бойцов ЧВК «Вагнер». В сообщении говорилось, что были убиты и ранены десятки людей. Туареги утверждали, что убили 80 вагнеровцев.

Генштаб армии Мали подтвердил гибель двух солдат. ЧВК «Вагнер» признала, что ее бойцы погибли, но точное число человеческих потерь не назвала.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов намекнул на причастность Киева к гибели бойцов «Вагнера» в Мали. Тогда он выступил с утверждением, что туареги якобы «получили необходимую информацию, и не только информацию», позволившую «провести успешную военную операцию».

На эти слова представителя ГУР обратили внимание власти Мали, которые решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Киев назвал такое решение Бамако «недальновидным и поспешным», а сам Юсов позже утверждал, что ничего не говорил о причастности украинской разведки к событиям в Мали.