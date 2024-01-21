Отказ России от ядерного оружия должен быть зафиксирован в мирном соглашении между Москвой и Киевом по итогам военного конфликта. Такое заявление сделал заместитель украинского министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

По его словам, любой конфликт заканчивается за столом переговоров подписанием определенных документов. «Думаю, то же самое произойдет и в нашем случае», — сказал генерал.

Гаврилюк заявил, что соглашение «будет подписано — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, и Россией — с другой».

«В этом документе должен быть пункт об отказе России от ядерного оружия, потому что это государство представляет угрозу миру», — сказал замглавы украинского Минобороны.

В то же время Украина должна «восстановить» границы страны по состоянию на 1991 год, а против России должны быть предприняты «превентивные механизмы», подчеркнул Гаврилюк.

Схожую позицию озвучил в эфире национального телемарафона советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он заявил, что Россия «должна добровольно отказаться от ядерного оружия». По словам Подоляка, этого можно будет добиться, если Москва «потерпит глобальное поражение».

Позиция России по применению ядерного оружия

Российские официальные лица настаивают на том, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, а также на том, что ядерная война не должна быть развязана. В частности, президент Владимир Путин утверждал, что Россия не намерена применять ядерное оружие первой, а стратегия страны выстроена «вокруг так называемого ответно-встречного удара».

В сентябре 2022 года Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты страны в случае внешней угрозы. «А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал тогда глава государства.

Среди прочего Путин говорил, что России «не нужно» наносить ядерный удар по Украине, так как для этого нет никакого смысла — «ни политического, ни военного».

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов называл заявления Москвы о готовности использовать ядерное оружие «тактикой запугивания». По мнению главы ГУР, Россия не применит его даже в том случае, если украинские войска войдут в Крым.