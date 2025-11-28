Министерство юстиции России 28 ноября внесло в реестр иноагентов экс-замглавы администрации президента Евгения Савостьянова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в список попали:

издание DOXA;

поэтесса и писательница Василина Орлова;

политик и военный Анзор Масхадов;

активистка Айгуль Гимранова-Лион.

Незадолго до этого Минюст также обновил список нежелательных в стране организаций, добавив туда американскую Human Rights Watch, которая с 1978 года занимается мониторингом нарушений прав человека более чем в 70 странах. В 2022 году сайт организации в России был заблокирован Роскомнадзором.

На минувшей неделе ведомство внесло в реестр иноагентов священника Павла Заякина*, художника Антона Литвина*, журналистку Елену Налимову*, антидискриминационный центр «Мемориал» («Anti-discrimination center Memorial Brussels» (ADC Memorial)*, а также интернет-издание «Аспекты Башкортостана»*.

Общественное восприятие термина «иностранный агент» в России

Согласно данным октябрьского исследования ВЦИОМ, понятие «иностранный агент» вызывает у большинства граждан России устойчивые негативные ассоциации. Социологический опрос выявил, что 28% респондентов напрямую связывают этот термин с такими категориями, как «предатель» и «враг», в то время как для 13% опрошенных он ассоциируется со «шпионом» или «диверсантом».

Несмотря на выраженную негативную окраску термина, исследование демонстрирует высокий уровень информированности населения о соответствующем законодательстве. 75% участников опроса заявили, что знакомы с законом об иностранных агентах, а 65% респондентов выразили поддержку существованию этого правового статуса. Это свидетельствует о формировании в общественном сознании сложного и многогранного образа, в котором переплетаются исторические аллюзии и современные политические коннотации.

Исследование также позволило выявить персоналии и организации, которые в массовом сознании наиболее прочно ассоциируются с данным статусом. Среди медийных персон респонденты чаще всего называли Максима Галкина, Андрея Макаревича и Аллу Пугачеву, притом что последняя официально не имеет статуса иностранного агента. Среди организаций наиболее узнаваемой в этом контексте оказалась телеканал «Дождь»**.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

**признан иностранным агентом и нежелательной организацией