Термин «иностранный агент» среди жителей России вызывает в основном отрицательные ассоциации. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

Почти треть опрошенных (28%) связывают это понятие со словами «предатель» и «враг», а каждый восьмой (13%) использует определения «шпион», «диверсант» или «провокатор».

Вместе с тем данные опроса свидетельствуют о высокой осведомленности граждан о законодательстве: три четверти респондентов знакомы с законом об иностранных агентах, при этом 65% поддерживают существование такого правового статуса.

Аналитики ВЦИОМ обращают внимание на формирование в общественном сознании сложного образа иностранного агента, который сочетает как исторические ассоциации (например, «лазутчик»), так и современные политические понятия («пятая колонна»). При этом отмечается, что небольшая часть граждан воспринимает лиц с таким статусом как инакомыслящих или борцов за правду.

В списке наиболее известных публичных лиц, ассоциирующихся с статусом иностранного агента, лидируют юморист Максим Галкин*, музыкант Андрей Макаревич* и рэпер Алишер Моргенштерн*. Интересно, что певица Алла Пугачева занимает вторую позицию в этом рейтинге, хотя официально не имеет такого статуса. Среди организаций чаще всего упоминается телеканал «Дождь»**.

Исследование также показывает, что в представлении россиян статус иностранного агента чаще связывается с деятелями культуры и медийными персонами, чем с политиками. Это позволяет говорить о том, что юридический термин приобретает характеристики публичного «ярлыка».

Президент России Владимир Путин 15 октября подписал закон, ужесточающий ответственность для иностранных агентов. Новые положения позволяют привлекать к уголовной ответственности после первого нарушения, а не после повторного, как это было ранее. Изменения также затрагивают лиц, ранее судимых по соответствующим статьям.

Между тем, депутаты Госдумы настаивают на еще большем ужесточении наказания для иностранных агентов: им хотят запретить пользоваться «Госуслугами» и в целом перекрыть существующие лазейки, позволяющие уклоняться от исполнения обязанностей.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов

**признан иностранным агентом и нежелательной организацией