Депутаты Госдумы намерены ужесточить наказание для иностранных агентов, запретить им пользоваться «Госуслугами» и в целом перекрыть существующие лазейки, позволяющие уклоняться от исполнения обязанностей. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе заседания 29 октября предложил перечислять пенсии иноагентов на спецсчета, передает корреспондент RTVI.

«У нас что получается? Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России. Правильно сказал докладчик, надо это на спецсчет перечислять. Хочет он получить — пускай приезжает в страну, ответит по заслугам. А дальше, может быть, и не понадобится пенсия. Потому что в местах, понятно каких, где надо будет работать, там кормят бесплатно», — заявил Володин.

Депутат Госдумы Андрей Луговой во время обсуждения выразил мнение, что «пора сломать старый шаблон, согласно которому строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

«Российский закон об иноагентах, конечно, еще молодой… По результатам трехгодичной разведки боем мы вывели лазейки, которые проковыряли наши изобретательные оппоненты», — отметил он.

Несмотря на принимаемые меры по ужесточению ответственности, находящиеся за границей иностранные агенты «продолжают деструктивную деятельность», заявил Луговой. Парламентарий призвал ввести дополнительные ограничительные меры в отношении иноагентов, которые уклоняются от исполнения приговора и административного наказания.

Обход спецсчетов

Действующая редакция законодательства об иноагентах в качестве одного из ограничений предусматривает, что деньги, вырученные за совершение сделок о продаже имущества, транспортных средств, доходов от интеллектуальной деятельности, проценты по вкладам и так далее, должны зачисляться на специальный счет. В то же время требования о контроле за перечислением денежных средств на спецсчет у кредитной организации обходятся, констатировал Луговой.

«Я сомневаюсь, что хоть один спецсчет кем-то заведен. Что они делают? Они доверенности выписывают, их какой-то товарищ здесь, на территории России, приходит с доверенностью, а на доверенности еще написано: деньги перечислить в тот адрес. Всё, никакие спецсчета не работают, дело сделано. При этом у нотариусов консульских учреждений, Росреестра нет обязанности проверять сторону, сделку на наличие статуса иноагента», — рассказал депутат.

Нотариальные услуги

Иноагенты имеют право пользоваться консульскими нотариальными услугами, в частности, оформлять документы по вопросам гражданства России и менять российские загранпаспорта, продолжил Луговой.

«У [экс-глава ЮКОСа Михаила] Ходорковского* гражданство закончится, он придет в консульство и получит гражданство, и ему слово никто не скажет. <…> Они обязанности не выполняют, у них приговор, а мы им даем полное право действовать, что они хотят там за бугром, и деньги получают», — возмутился депутат.

Он уточнил, что в консульском отделе можно в том числе узаконить сделки, договоры, завещания, доверенности, засвидетельствовать подлинность подписи на документах, удостоверить факт нахождения гражданина в живых и предпринять меры по охране наследственного имущества.

Требования к иноагентам-музыкантам

Луговой также рассказал, как обходится требование к иноагентам-музыкантам заключать договоры с российскими платформами:

«Вы думаете, кто-то с российскими платформами из иноагентов-музыкантов заключает соглашения? Ничего подобного. Все компании открыты в Дубае, им передаются права. И все те, не буду называть фамилии иноагентов, заключают с российскими музыкальными платформами прямые договоры. В законе прямо написано: на спецсчета иноагентов, если право предоставила, там, „Рога и копыта“, деньги ушли туда».

В результате «ничего ни на какие спецсчета в бюджет не поступает», признал депутат.

Легализация документов

В консульском отделе есть возможность легализовать иностранные официальные документы, отметил Луговой. Например, может быть легализована доверенность иноагента, заверенная нотариусом в другой стране, по которой в дальнейшем совершаются сделки.

«В результате нивелируется одна из обязанностей иностранного агента — иностранный агент обязан сообщить о наличии статуса своим учредителям, участникам, бенефициарам, работникам и сотрудникам», — заявил парламентарий.

Запрет «Госуслуг» и личное присутствие в стране

В связи с тем, что у иностранных агентов остаются лазейки, позволяющие уклоняться от исполнения обязанностей, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России планирует представить пакет законопроектов, направленный на ужесточение ответственности иноагентов.

Луговой привел перечень инициатив, которые будут вынесены на рассмотрение:

ограничительные меры в отношении иностранных агентов, уклоняющихся от исполнения приговора административного наказания,

блокировка активов и счетов иноагентов, запрет на любое банковское обслуживание на территории России,

запрет на осуществление предпринимательской деятельности,

аннулирование ранее выданных лицензий и разрешений,

отказ в признании доверенности, выданной за рубежом.

Предлагается также закрепить в законах о нотариате, в Консульском уставе, в законе «О государственной регистрации недвижимости», в законе «О государственной регистрации транспортных средств» и ряде других законодательных актов обязанность проверить наличие статуса иностранного агента у лиц, являющихся стороной сделки, и указывать его в оформленных документах.

Кроме того, продолжил Луговой, предлагается предусмотреть в законе об иноагентах перечень сделок, при совершении которые они обязаны присутствовать лично без возможности оформить доверенность. Речь идет о следующих сделках:

любые сделки с недвижимостью, своими долями, акциями,

сделки, связанные с использованием на территории России исключительных прав,

получение документов, удостоверяющих личность гражданина.

По словам Лугового, нужно также предусмотреть, что иноагент имеет право оплачивать все платежи, в том числе обязательные налоговые, только со специального счета, который он лично должен открыть в России, прибыв в страну.

В числе предлагаемых мер депутат назвал запрет на использование государственных услуг.

«Какие могут быть государственные услуги? Эти негодяи и мерзавцы, приговоренные нашим судом к определенным срокам, административным взысканиям, они там ходят себе по улицам Парижа и Лондона и пользуются теми же услугами. А наши сотрудники Министерства иностранных дел вынуждены там перед ними еще реверансы выписывать. Пусть сюда приезжают, мы их встретим прямо в Шереметьево с наручниками», — заявил Луговой.

Наказание за госизмену за рубежом

Луговой также обратил внимание на практику реализации статей 275 и 275.1 Уголовного кодекса (госизмена и сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

«Действующее законодательство, к сожалению, не предусматривает наказания за такие преступления, если они совершены за пределами России. Эту ошибку надо исправлять», — сказал депутат.

По его мнению, необходимо «расширить практику применения» статьи УК о госизмене, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Как отметил Луговой, под государственной изменой понимается оказание в том числе физической, материально-технической, консультационной помощи в деятельности, направленной против безопасности государства. Такая деятельность может включать в себя участие иностранных агентов в конференциях, форумах, «направленных на подрыв международного престижа РФ», а также в иных организациях за пределами страны, считает парламентарий.

«Они же, по сути дела, и оказывают все те самые услуги. Если на территории России — измена, за пределами — нет измены. Я считаю, над этим надо будет внимательно поработать», — заявил он.

Володин предложения Лугового поддержал: «Коллеги, такие предложения давайте вносить, мы их будем реализовывать».

«Ограничения должны стать еще строже»

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что депутаты проработают и обсудят с представителями правоохранительных и контролирующих органов предложения по ужесточению законодательства об иноагентах.

«Необходимо исключить правовые лазейки, которые позволяют иноагентам обходить уже введенные для них ограничения. В том числе, в части распоряжения денежными средствами. А в чем-то, думаю, эти ограничения должны стать еще строже. <…> Несправедливо, когда наши пенсионеры жертвуют свои скромные накопления, чтобы помочь нашей армии, поддержать ребят на СВО, а беглые предатели, получая российскую пенсию, тратят ее на финансирование украинских нацистов», — говорится в посте в телеграм-канале депутата.

В середине октября президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает привлечение иноагентов к уголовной ответственности, сокращая количество допустимых нарушений. Согласно документу, теперь привлечение по ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) возможно в случае совершения одного административного нарушения (ст. 19.34 КоАП), тогда как раньше допускалось два в течение года.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов