Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает меры против иностранных агентов». Новые правила упрощают привлечение их к уголовной ответственности, сокращая количество допустимых нарушений.

Ключевое изменение касается порога для возбуждения уголовного дела. Ранее, согласно статье 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, для перехода от административной к уголовной ответственности требовалось, чтобы иноагент был привлечен к ответственности за нарушение правил своей деятельности дважды в течение одного года.

Теперь же уголовное дело может быть возбуждено после первого же административного правонарушения, если оно не было своевременно устранено или допущено повторно. Это значительно повышает риски для физических и юридических лиц, признанных иноагентами, так как любая провинность с их стороны может сразу привести к уголовным последствиям.

Закон также вводит дополнительную меру для тех, кто уже попадал под уголовную ответственность. Отдельная уголовная статья будет применяться к лицам, которые:

Совершили новое нарушение законодательства об иноагентах. При этом уже имеют неснятую или непогашенную судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных этим законодательством (например, по статье 330.1 УК РФ «Злостное уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о иностранных агентах»).

Законопроект об упрощении применения уголовной ответсвенности к иноагентам Госдума приняла 25 сентября во втором и третьем чтениях. За него проголосовали 325 человек.