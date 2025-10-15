Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает меры против иностранных агентов». Новые правила упрощают привлечение их к уголовной ответственности, сокращая количество допустимых нарушений.
Ключевое изменение касается порога для возбуждения уголовного дела. Ранее, согласно статье 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, для перехода от административной к уголовной ответственности требовалось, чтобы иноагент был привлечен к ответственности за нарушение правил своей деятельности дважды в течение одного года.
Теперь же уголовное дело может быть возбуждено после первого же административного правонарушения, если оно не было своевременно устранено или допущено повторно. Это значительно повышает риски для физических и юридических лиц, признанных иноагентами, так как любая провинность с их стороны может сразу привести к уголовным последствиям.
Закон также вводит дополнительную меру для тех, кто уже попадал под уголовную ответственность. Отдельная уголовная статья будет применяться к лицам, которые:
- Совершили новое нарушение законодательства об иноагентах.
- При этом уже имеют неснятую или непогашенную судимость за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных этим законодательством (например, по статье 330.1 УК РФ «Злостное уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации о иностранных агентах»).
Законопроект об упрощении применения уголовной ответсвенности к иноагентам Госдума приняла 25 сентября во втором и третьем чтениях. За него проголосовали 325 человек.