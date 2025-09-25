Госдума во втором и в третьем чтениях единогласно приняла закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение законодательства об иноагентах, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 325 депутатов.

«Мы принимаем сегодня решение, когда в начале (однократная) административная ответственность для заблудших душ, а потом уже уголовная. Но, как вы понимаете, вот этот путь, привлечение к уголовной ответственности, он становится короче», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В настоящее время уголовная ответственность за уклонение от предоставления документов для включения в реестр иноагентов или нарушение порядка деятельности иноагента, наступает после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года.

«Действующий механизм, предусматривающий уголовную ответственность только после двух случаев привлечения к административной в течение года, исходя из правоприменительной практики, не в полной мере обеспечивает соблюдение законодательства о контроле за деятельностью иноагентов», — пояснила во время обсуждения первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина.

Согласно принятому закону, уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, а также за нарушение порядка деятельности иностранного агента будет наступать, если эти действия совершены лицом, уже подвергнутым административному наказанию за совершение соответствующего административного правонарушения.

Поправками ко второму чтению депутаты также установили, что к уголовной ответственности можно будет привлечь иноагента, ранее уже имевшего судимость по этим статьям. Максимальное наказание по этим статьям УК предусматривает до двух лет лишения свободы.

В КПРФ выступили против закона.

«Мы не можем поддержать закон, который предусматривает уголовную ответственность в связи с административной преюдицией… Первое правонарушение никем не расследуется в уголовно-процессуальном плане и не проверяется никаким образом судебное заседание, где суд будет выносить приговор. Поэтому мы не можем поддержать», — сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.

По данным Минюста, порядка 40% иноагентов не соблюдают законодательство в сфере регулирования деятельности иностранных агентов. Вместе с тем, согласно статистике Верховного Суда, количество административных правонарушений в этой части увеличилось за 2023-2024 годы на 40,9%.

«Те, кто, предав нашу страну, пытается её ослабить, разрушить, должны понимать: за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона. Наказание стало более жестким», — сказал Володин.