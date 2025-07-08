Депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил в комментарии телеканалу RTVI, что для него не была неожиданной отставка Романа Старовойта с поста министра транспорта.

«Если честно, я ожидал», — сказал Миронов.

Депутат отметил, что сам посещал Курскую область. «И вот эта история с якобы построенными защитными сооружениями, со всеми вытекающими последствиями… Поэтому для меня такое решение президента неожиданностью не стало», — подчеркнул Миронов.

Нового министра транспорта Андрея Никитина Миронов охарактеризовал как очень опытного и амбициозного человека. По словам депутата, когда Никитин был губернатором Новгородской области, «ему удалось хоть как-то порешать» демографические проблемы, которые стоят в том регионе очень остро.

«Мы не сомневаемся, что на своем посту он принесет пользу и будет работать честно, и люди, граждане нашей страны, увидят, что пришел профессионал на пост министра транспорта», — заявил Миронов.

7 июля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Минтранса Романа Старовойта. И.о. министра был назначен заместитель Старовойта Андрей Никитин. 8 июля Госдума единогласно утвердила его на этом посту.

Через несколько часов после новости об отставке Старовойта стало известно, что он найден мертвым. Следственный комитет сообщил, что основная версия причины смерти — самоубийство.

В 2019-2024 годах Старовойт был губернатором Курской области. После него регион возглавил Алексей Смирнов. В апреле 2025 года Смирнов был арестован. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В настоящий момент врио губернатора Курской области является Александр Хинштейн.