Операторы сотовой связи предупредили россиян о том, что на работу мобильного интернета могут временно налагаться ограничения по соображениям безопасности. Однако, по их словам, сервисы из так называемого белого списка, утвержденного Минцифры, будут работать даже в период действия этих ограничений.

По данным РИА Новости, предупреждение о возможных временных ограничениях мобильного интернета разослал своим абонентам МТС. В сообщении утверждается, что обычные звонки и СМС-сообщения будут доступны пользователям, как обычно, а сервисы из белого списка — Госуслуги, вызов такси, маркетплейсы, банковские приложения и др. — продолжат работать.

Оператор Т2 (бывший Tele2) уведомил своих клиентов, что доступ к мобильному интернету в некоторых районах может быть ограничен по не зависящим от него причинам, но «востребованные онлайн-сервисы» останутся доступными даже в период действия этих ограничений.

Белый список сайтов, доступ к которым сохраняется при блокировке мобильного интернета из соображений безопасности, составлен и утвержден Минцифры. В первую его редакцию вошли «ВКонтакте» и мессенджер Мах, «Oдноклассники», Mail.ru, Ozon и Wildberries, сервисы «Яндекса» и «Дзен», Rutube, «Госуслуги, платформа для дистанционного голосования, сайт президента России, личные кабинеты пользователей «Билайна», МТС, «Мегафона», «Ростелекома» и Т2, а также сайт платежной системы «Мир».

Во вторую редакцию белого списка вошли сайты госорганов (Госдумы, министерств, служб и агентств, Генпрокуратуры, региональных властей), «Альфа банка», «Почты России», системы «Честный знак», РИА Новости, РБК, Rambler, «Комсомолки», «Ленты.ру», «Газеты.ру», такси «Максим», турпортал «Туту.ру», РЖД, 2ГИС и метеорологической службы Gismeteo.

Ранее Минцифры предупредило россиян о тестировании механизма «охлаждения» для сим-карт после пребывания абонента в роуминге. В ведомстве пояснили, что эта мера необходима для борьбы с налетами беспилотников: операторам связи необходимо будет удостовериться, что сим-карта используется человеком, а не встроена в беспилотник. На время «охлаждения» — а это 24 часа — пользователю будут недоступны мобильный интернет и СМС-сообщения. Восстановить доступ к этим услугам можно путем авторизации, ссылка для которой отправляется оператором.