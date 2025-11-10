В России в тестовом режиме начал работать «период охлаждения» для отечественных сим-карт пользователей, которые вернулись из-за рубежа. Он будет действовать на протяжении 24 часов — на это время смс и доступ к мобильному интернету будут блокироваться, сообщает Минцифры.

Операторы связи активируют «период охлаждения», если сим-карта не работает в течение 72 часов или вернулась в российскую сеть из международного роуминга. Чтобы избежать 24-часовой блокировки, необходимо подтвердить, что сим-карта используется «человеком, а не встроена в беспилотник». Для этого абонент должен пройти верификацию по ссылке, которую присылает оператор, или позвонить в колл-центр.

«Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор. После этого доступ к интернету и СМС будет восстановлен. Также предусмотрена возможность позвонить в колл-центр», — указывает Минцифры.

В ведомстве объясняют, что такая мера направлена на обеспечение безопасности россиян и защиту от беспилотников.

«Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации. Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников», — отмечают в Минцифры.

С 10 ноября механизм начал работать в тестовом режиме. Источник «Коммерсанта» на телеком рынке отметил, что часть операторов уже рассылает уведомления об ограничении доступа к мобильному интернету на 24 часа. После подтверждения личности блокировка снимается.

«Код Дурова» уточнил, что сообщения о временном ограничении на использование смс и мобильного интернета получили клиенты «Мегафона» и «Билайна».

«Для снятия ограничения, по возвращении вам поступит смс от оператора для прохождения авторизации. При этом вам также остаются доступны звонки и ряд важных сервисов», — говорится в текстовом смс от оператора.

Впервые о «периоде охлаждения» для сим-карт россиян, вернувшихся из-за рубежа, стало известно 7 ноября. «Коммерсантъ» отмечал, что мера в том числе направлена на борьбу с «бесхозными» сим-картами, которые могут использоваться в БПЛА.

Опрошенные изданием эксперты предполагали, что такая мера вряд ли окажется эффективной для борьбы с дронами. По мнению основателя компании «Флай Дрон» Никиты Данилова, в этой ситуации необходим комплексный подход, включающий цифровые, радиоэлектронные и физические методы противодействия беспилотникам.

Кроме того, собеседники «Коммерсанта» предупредили, что в первое время после нововведения операторы могут столкнуться с раздражением абонентов, «особенно на авиаузлах, где остро стоит вопрос времени». Также участники рынка не исключают неполадки, из-за которых могут не доходить инструкции по прохождению верификации.