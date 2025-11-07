В России могут начать ограничивать доступ к услугам мобильных операторов на 24 часа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Речь идет об отечественных сим-картах, которые не использовались более 72 часов или принадлежат владельцам, вернувшимся из международного роуминга.

Как отмечает газета, 24-часовой «период охлаждения» предполагает в первую очередь отключение мобильного интернета. «Сейчас аналогичная мера действует для иностранных сим-карт», — уточняет издание.

Восстановить доступ к услугам можно будет при прохождении верификации абонента. Выглядеть это будет следующим образом: россиянину, чья сим-карта попала в «период охлаждения», на телефон придет СМС с ссылкой, по которой нужно будет перейти и ввести капчу, после чего все ограничения будут сняты.

При этом один из источников газеты добавил, что вопрос о том, могут ли это сделать все операторы связи, «остается открытым».

Мера направлена на противодействие атакам беспилотников и борьбу с «бесхозными» сим-картами, которые могут использоваться в БПЛА.

В августе глава Минцифры России Максут Шадаев сообщал, что ведомство предлагает ввести «период охлаждения» для иностранных сим-карт, в течение которого у них не будет доступа к мобильному интернету. Речь тогда шла о пяти часах, добавлял министр. Шадаев объяснял, что это нужно для того, чтобы «бороться с сим-картами, которые находятся в дронах».

Эксперты, опрошенные «Ъ», считают, что технически создать такую систему возможно, но она вряд ли окажется достаточной для эффективной борьбы с дронами.

Например, основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов отметил, что в этой ситуации необходимо использовать комплексный подход, включающий цифровые, радиоэлектронные и физические методы противодействия БПЛА.

Собеседники газеты также отмечают, что такие ограничения, как «период охлаждения» для сим-карт, применяются в США, Израиле и Индии. При этом они предупреждают о возможных технических сбоях. В частности, директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко сообщил, что в начале процесса реализации инициативы СМС могут не доходить даже с капчей.