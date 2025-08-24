Власти будут проверять сотовые номера россиян, привязанные к «Госуслугам», пишет ТАСС. Речь идет о номерах, которые используются для входа в системы госорганов и других организаций, предоставляющих ключевые цифровые услуги.

Если номер уже не принадлежит человеку, то его будут откреплять от учетной записи, отмечает агентство.

Срок выполнения задачи — четвертый квартал 2026 года. За ее выполнение отвечают Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФСБ. Власти считают, что это поможет бороться с получением злоумышленниками доступа к чужим аккаунтам.

1 апреля в Минцифры сообщали, что на «Госуслугах» начал действовать сервис «Сим-карты», который позволяет увидеть, сколько на имя одного человека оформлено абонентских номеров, и заблокировать лишние.

В ведомстве отметили, что в рамках борьбы с мошенниками в России были введены ограничения по количеству номеров на одного человека: у россиян с 1 ноября 2025 года их может быть не более 20, у иностранцев с 1 июля 2025 года — не более 10.

«Если сим-карт будет больше, обслуживание приостановят по всем номерам», — предупреждали в министерстве.

С 1 января 2025 года иностранцы для заключения договора на услуги мобильной связи должны лично посещать офис оператора. Для получения сим-карты им необходимо предоставить СНИЛС, учетную запись на портале «Госуслуги» и биометрические данные, зарегистрированные в Единой биометрической системе. В договоре должен быть указан IMEI-код устройства, на которое будет установлена сим-карта. Если сим-карту перенести в другое устройство, связь может быть отключена.

Иностранцы, уже имеющие сим-карты, должны подтвердить свою личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. Им также потребуются СНИЛС, учетная запись на «Госуслугах», IMEI-код устройства и биометрические данные.