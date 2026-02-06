В выходные дни, 7 и 8 февраля, в Москве и области ожидаются небольшие осадки, ветер сменит направление на северное, а в начале следующей недели сохранится морозная погода. Об этом рассказала RTVI главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее словам, конец недели выдастся в столице и Подмосковье более облачным, чем предыдущие дни. В субботу местами возможен небольшой снег, минимальная температура будет в переделах от -13 до -15 градусов в Москве и до -17 градусов по области.

«Дневная температура в Москве — от -10 до -12 градусов, по региону — от -10 до -15 градусов. В воскресенье ночью еще сохранится небольшой снежок, а днем уже без существенных осадков», — сказала синоптик.

Позднякова отметила, что за счет прояснений ночью станет несколько прохладнее — в столице ожидается -14…-16 градусов, по области — до -18 градусов.

«Дневная температура останется, как и в субботу — в пределах -10…-12 градусов в Москве и -10…-15 градусов по области. Но днем произойдет смена воздушного потока, ветер сменит направление на северное», — добавила она.

В начале следующей недели существенных осадков у нас не ожидается, погода будет облачная с прояснениями, рассказала синоптик.

«Морозец сохранится в пределах -13…-18 градусов. Дневная температура и в понедельник, и во вторник от -8 до -13 градусов», — отметила Позднякова.

Таким образом, заключила она, температура воздуха в выходные дни будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы, и эта тенденция сохранится в начале следующей недели.