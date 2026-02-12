Председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что торговая площадка рассчитывает вернуть в легальное поле значительную часть доходов от операций с криптовалютами, которые сейчас уходят зарубежным и нелегальным структурам. По его оценкам, российские участники рынка ежегодно платят около $15 млрд комиссионных сборов криптобиржам, работающим вне российской юрисдикции или в серой зоне внутри страны.

Швецов пояснил, что общемировой объем комиссий от торговли криптоактивами достигает $50 млрд в год, и доля россиян в нем составляет примерно треть. Эти средства, по его словам, российские граждане и компании оставляют в зарубежной или нерегулируемой отечественной инфраструктуре.

«Если сравнивать нашу прибыль, примерно $1 млрд годовую и вот эти $15 млрд, которые у нас есть шанс частично вернуть в белую зону, это хорошее увеличение доходности инфраструктурных организаций», — отметил Швецов.

Чтобы участники рынка захотели уйти с иностранных площадок и из серой зоны, Московская биржа должна предложить достаточный объем ликвидности и удобные инфраструктурные решения, подчеркнул глава набсовета.

Он также перечислил три основных риска, связанных с цифровыми активами.

Первый — киберугрозы и кража средств. Швецов напомнил, что в мире уже были случаи банкротства криптобирж и потери токенов клиентами.

Второй риск — возможные аресты активов. По словам Швецова, обсуждается, что эта мера может войти в 20-й пакет санкций Евросоюза. В связи с этим необходимо четко определить, на ком лежит ответственность за такой риск: на инфраструктуре или на конечном клиенте.

Третий риск — так называемая покраска монет, когда криптоактивы проходят через определенные кошельки, они могут обесцениваться, и важно заранее прописать, кто за это отвечает.

По словам замминистра финансов Ивана Чебескова, объем операций с криптовалютами в России оценивается в 50 млрд рублей в день. По его словам, годовой оборот превышает 10 трлн рублей, и сейчас эти средства находятся вне регулируемой зоны.

Чебесков отметил, что объемы использования криптовалют в стране только растут, в этой деятельности участвуют миллионы россиян. Он связал такую динамику с интересом граждан к цифровым активам как к способу сохранения сбережений.

Что предлагают регуляторы

В конце 2025 года Банк России направил в правительство концепцию регулирования криптовалют. Документ предполагает, что операции с цифровыми активами разрешат проводить через уже существующую финансовую инфраструктуру — биржи, брокеров и управляющие компании, которые будут действовать на основании имеющихся лицензий. Отдельные требования планируется установить только для криптообменников и специальных депозитариев.

Для квалифицированных инвесторов ограничений по объему покупок не предусмотрено. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптоактивы в пределах 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Замминистра финансов Иван Чебесков в январе уточнил, что этот лимит еще обсуждается и может быть пересмотрен.

Ранее ЦБ предлагал запустить трехлетний экспериментальный режим, в рамках которого торговать криптовалютой разрешалось бы только так называемым суперквалам — инвесторам с активами свыше 100 млн рублей или доходом за прошлый год более 50 млн рублей. Однако к концу года Минфин и ЦБ отошли от этой концепции.

Ожидается, что законопроект о регулировании криптовалют внесут в Госдуму в марте, а примут его в весеннюю сессию. Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин подтвердил эти планы 12 февраля. Полноценная законодательная база должна быть готова к 1 июля 2026 года.