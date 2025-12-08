В Тимирязевском районном суде Москвы 11 декабря состоится заседание по делу Шеянова Р. А., которому предъявили обвинения по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет). Как пишет NEWS.ru, адвокат и мать обвиняемого настаивают на его невиновности и утверждают, что при задержании мужчину избили сотрудники полиции.

Мать обвиняемого Наталья Шеянова изложила свою версию произошедшего. По ее словам, в один день они с сыном вернулись из недолгого отпуска в Москву. Она попросила его сходить к ней в квартиру и покормить кота, а сама отправилась в загородный дом включить отопление на зимний сезон.

В тот же день он перестал выходить на связь, женщина попросила племянницу сходить в квартиру и проверить, что там происходит. Зайдя в квартиру, родственница увидела сына Натальи в окружении сотрудников полиции избитым, с кровоподтеками и попыталась оказать ему медицинскую помощь. Ее не допустили, сказав «передай мамаше, пусть является в суд к 13 часам». После этого мужчину вывели из квартиры.

В обращении Шеяновой во «Вконтакте» говорится, что заявление написала ее соседка — мать восьмилетней девочки, которой обвиняемый якобы предложил поцеловаться. Женщина утверждает, что сын «бубнил там чего-то» в подъезде, девочке показалось, и она решила рассказать об этом маме.

«Мама пришла в отделение и написала заявление, дословно: „Прошу найти мужчину, который вошел одновременно в подъезд с моей дочкой и предложил поцеловаться“», — говорит Шеянова.

В информационной справке, которую NEWS.ru предоставил адвокат Шеянова Евгений Кондауров, описывается инцидент, на основе которого строится позиция обвинения. Так, встретив в подъезде многоэтажного дома девочку, мужчина якобы сказал при ней фразу «Можно тебя поцеловать?». По словам Кандаурова, сторона обвинения расценила слова как оконченное преступление.

Кроме того, Шеянова утверждает, что ее сына около суток держали в темном помещении без еды и воды. Там, по ее словам, ему сломали носовую перегородку и пытались принудить написать отказ от имущества в обмен на освобождение. Мужчину также якобы заставили отказаться от адвоката по соглашению, а на сторону защиты оказывают давление, угрожая завести уголовное дело и против них.

Женщина также рассказала, что обращалась в Генпрокуратуру и Совет по правам человека с просьбой провести проверку по факту избиения сына. По ее словам, ей приходили лишь «отписки», согласно которым никаких нарушений выявлено не было.

Следующее заседание по делу Шеянова состоится 11 декабря в Тимирязевском районном суде, на предыдущие два сторона обвинения не явилась. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ.

В ноябре московский СК сообщил о задержании «языческого» блогера по обвинению в сексуальных домогательствах и насилии в отношении двух несовершеннолетних девочек. Следствие считает, что в январе 2024 года мужчина переписывался с 11-летней школьницей и потребовал от нее интимные фотографии в чате, сам он также присылал ей откровенные видео. В октябре текущего года от его действий пострадала 13-летняя девочка.

Блогеру предъявили обвинения по п. б ч. 4 ст. 132 УК, ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и другие сексуальные действия с несовершеннолетним) и ч. 2 ст. 135 УК (развратные действия). Суд заключил его под стражу, сейчас проверяется его причастность к другим преступлениям.