В Москве задержали мужчину, обвиняемого в сексуальных домогательствах и насилии к двум несовершеннолетним девочкам, сообщается в телеграм-канале столичного Следственного комитета.

По версии следствия, в январе 2024 года обвиняемый — житель Москвы 1987 года рождения — в интернет-переписке требовал от 11-летней девочки отправить ему интимные фотографии и сам рассылал ей откровенные видеоролики. Позднее, во время встречи, мужчина совершил в отношении девочки «иные насильственные действия сексуального характера». В октябре 2025 года еще одной жертвой фигуранта стала 13-летняя девочка.

По информации телеграм-канала «112», речь идет о блогере Сергее Н., который публикует видеоролики о язычестве. В начале каждого из них он говорит «слава роду нашему» и обращается к аудитории со словами «братья и сестры».

Мужчине предъявлено обвинение в «иных насильственных действиях сексуального характера» (п. б ч. 4 ст. 132), половом сношении и других сексуальных действиях с несовершеннолетней (ч. 3 ст. 134) и развратных действиях (ч. 2 ст. 135 УК). Обвиняемый заключен под стражу, его проверяют на причастность к другим преступлениям схожего характера.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении «православного многоженца» Ивана Сухова о преступлении против половой неприкосновенности его дочери. Поводом для возбуждения дела стала телепередача, в которой девушка рассказала, что с 14-летнего возраста подвергалась домогательствам со стороны отца.