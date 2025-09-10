Следователи возбудили уголовное дело в отношении многоженца Ивана Сухова о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области.

Как отметили в ведомстве, решение об открытии уголовного производства было принято после выхода в эфир федерального телеканала программы, в которой прозвучали доводы о развратных действиях Сухова в отношении его дочери.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по поручению главы регионального СУ СК Артема Кулакова в следственном отделе по городу Александров. Следователи проверяют информацию, планируют допросить членов семьи Сухова, а также исследовать условия проживания и воспитания его дочери.

Спустя некоторое время после публикации сообщения СК агентство городских новостей «Москва» рассказало, что Сухов подал три иска против Первого канала. Издание ссылалось на пресс-службы Тверского и Останкинского районных судов столицы.

В августе мужчина подал два иска о защите прав гражданина на изображение в Останкинский суд, один из них был возвращен 4 сентября. Помимо этого, в августе Сухов подал иск о защите чести и достоинства в Тверской суд. Ни один из вышеуказанных исков не был к настоящему моменту принят к рассмотрению.

В начале июня 2025 года в эфир Первого канала вышла передача «Пусть говорят», в съемках которой приняла участие 19-летняя дочь Сухова. Она рассказала, что с 14-летнего возраста подвергалась домогательствам с его стороны.

Спустя несколько дней после этого глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина написала обращения на имя главы СК Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

Сам Сухов в разговоре с РЕН-ТВ заявил, что СМИ манипулируют его дочерью, чтобы добиться общественного резонанса и отказался признавать, что развращал ее.

Адвокат дочери Сухова, в свою очередь, рассказала, что девушка обратилась в правоохранительные органы и планирует встретиться по поводу этой ситуации с патриархом Кириллом.

Иван Сухов приобрел популярность в сети после интервью, которое он дал журналистке Саше Сулим в декабре 2024 года. В частности, мужчина рассказал, что приходится отцом 29 детям от 12 женщин. По его словам, первые 16 детей были рождены, когда мужчине было 16 лет.

В 2023 году «Комсомольская правда» сообщила, что часть детей Сухова были усыновлены, а сам мужчина организовал в Александрове «православный гарем». По информации издания, одна из женщин, проживавших с Суховым, писала заявление в полицию, будучи беременна четвертым ребенком, так как ей не давали покинуть четырехкомнатную квартиру, где она проживала с другими женщинами и детьми.