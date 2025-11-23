Певицу Наоко (Диану Логинову) и ее жениха, гитариста группы «Стоптайм» Александра Орлова, отпустили домой спустя почти месяц содержания под арестом за несогласованные выступления, пишет «Фонтанка» со ссылкой на двух собеседников. Ранее музыкантов трижды арестовывали после того, как истекал административный срок.

Как рассказал изданию один из источников, полицейские забрали Логинову и Орлова при выходе из ИВС, и намеренно увезли в другой район, чтобы их не перехватили журналисты.

Адвокат Логиновой Мария Зырянова подтвердила, что молодые люди в безопасности, попросив не беспокоить музыкантов. Она добавила, что исполнители скоро сами выйдут с новостями.

Информацию об освобождении музыкантов в разговоре с «Ъ Северо-Запад» подтвердил правозащитник Динар Идрисов.

По данным некоторых телеграм-каналов, сначала тайно вывезли Орлова, а затем, несколько часов спустя, и Логинову. Официально эта информация не подтверждена.

Логинову и Орлова ранее задержали после того, как они 27 сентября в составе группы «Стоптайм» исполнили на Сенной площади в Санкт-Петербурге одну из песен Noize MC* и Монеточки* (Елизавета Гырдымова*). На Наоко составили протокол по делу об организации «массового пребывания людей» (статья 20.2.2 КоАП РФ).

После этого суд трижды выносил решение об административном аресте, последний раз это было 11 ноября. Незадолго до этого на свободу вышел барабанщик группы Владислав Леонтьев, также проведший в ИВС два срока ареста.

Как сообщал телеграм-канал «Осторожно, новости», 11 ноября на суде Логинова заявила, что во время выступления просила людей «не мешать пешеходам» и отрицала, что была организатором концерта.

После ареста членов группы некоторые музыканты публично выразили им свою поддержку. Самым известным из них был лидер ДДТ Юрий Шевчук — на одном из своих концертов он посвятил им песню «Ты не один».

В октябре член комитета Госдумы по культуре Михаил Романов рассказал «Фонтанке», что лично направил запросы в МВД и Следственный комитет, после чего певицей занялись оперативники центра «Э» (по борьбе с экстремизмом).

18-летнюю Логинову ранее оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации армии за исполнение песен из репертуара иноагентов. Также ее привлекали к ответственности за мелкое хулиганство (за мат в песнях) и штрафовали за дискредитацию армии из-за одной из песен Монеточки* (Елизавета Гырдымова*).

В понедельник суд вернул полиции новый протокол о дискредитации российской армии, составленный против девушки.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов