В Петербурге в третий раз подряд отправили под арест вокалистку уличной группы «Стоптайм» 18-летнюю Диану Логинову (Наоко) и гитариста Александра Орлова, которые исполняли песни музыкантов, объявленных в России иноагентами. Обоим назначили по 13 суток по протоколу об организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП), сообщает «Ротонда».

Решения об аресте вынес Ленинский районный суд. Логиновой и Орлову вменили в вину проведение концерта на Сенной площади вечером 27 сентября, который, по данным суда, доставлял неудобства идущим к метро прохожим. В протоколе было указано время начала концерта — 19:00, однако Орлов и мама Логиновой, выступившая в суде как свидетель защиты, заявили, что в это время никакого выступления еще не было.

Логинова и Орлов не признали вину, заявили, что не согласны с протоколом. По словам певицы, на концерте было не больше 25 человек, которые стояли «небольшим кружочком», пишет «Фонтанка». Девушка отметила, что специально просила людей подходить ближе к музыкантам, «чтобы не мешать пешеходам», передает канал «Осторожно, новости».

Защита вокалистки представила суду телефонную переписку Дианы с мамой в тот вечер, из которой следует, что в 19 часов 27 сентября, когда, судя по протоколу, начался несогласованный концерт, девушка еще была в вузе.

Сама Ирина Логинова, которая присутствовала на выступлении дочери, сообщила суду, что концерт шел с 20:30 до 22:00 и что группа расположилась далеко от пешеходного перехода и входа в метро. Она подтвердила, что послушать песни собрались около 25 человек.

На заседании женщина также рассказала, что в тот вечер на Сенной площади произошло ДТП с курьером, куда приехали скорая и полиция. По ее версии, именно из-за аварии могли возникнуть помехи пешеходам.

Защита Орлова, в свою очередь, просила вызвать в суд для допроса очевидцев и сотрудников полиции, а также приобщить к материалам распечатку онлайн‑карт, на которых видно, что расстояние между станцией метро и пешеходным переходом составляет 47 метров. По версии адвоката, музыканты и 25 слушателей физически не могли заполнить все это пространство.

Логинова уже дважды отбывала административный арест по 13 суток — сначала за концерт вечером 11 октября у вестибюля станции метро «Площадь Восстания», потом за аналогичное выступление вечером 12 октября у метро «Невский проспект». Между двумя этими арестами суд также постановил взыскать с девушки штраф 30 тыс. рублей по протоколу о дискредитации российской армии.

Орлов также дважды отбывал аресты, которые были назначены ему за те же концерты на 12 и 13 суток. С учетом нынешнего решения Ленинского суда, молодые люди пробудут в спецприемнике в общей сложности почти месяц.

На фоне этих событий гитарист и певица решили пожениться — Александр сделал Диане предложение в автозаке.

Диану Логинову доставили в полицию Санкт-Петербурга 15 октября после публичного исполнения песен рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева*) и Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*). В пресс-релизе полиции говорилось, что девушка пела «песни, содержащие противоправные высказывания», а ее выступление «привлекло внимание множества прохожих и собрало значительную аудиторию».

На вокалистку и ее музыкантов обратили внимание из-за видеозаписи концерта 11 октября, на которой толпа молодежи хором подпевала песне Noize MC* «Кооператив “Лебединое озеро”». Ролик разошелся по соцсетям и телеграм-каналам и вызвал возмущение провоенных блогеров и общественников.

Член комитета Госдумы по культуре, депутат от Петербурга Михаил Романов рассказал «Фонтанке», что лично направил запросы в МВД и Следственный комитет, после чего певицей занялись оперативники центра «Э» (по борьбе с экстремизмом).

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов