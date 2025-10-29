Смольнинский районный суд Петербурга назначил по 13 суток вокалистке группы «Стоптайм» Диане Логиновой (псевдоним — Наоко) и гитаристу Александру Орлову, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Диану Логинову признали виновной в организации массового пребывания людей в публичном пространстве (ст. 20.2.2 КоАП) и мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Протоколы будут исчисляться одновременно.

«Фонтанка» отмечает, что обвинения по ст. 20.1 КоАП певице вменили из-за нецензурной лексики в песнях рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева*), которые она исполняла на Невском проспекте. В ходе заседания адвокат Сергей Локтев попросил показать записи с камер наблюдения, но судья отказал ему в этом, передает «Медиазона»*.

Девушка свою вину полностью отрицает и утверждает, что ее группа не могла создать никаких трудностей для прохода к станции метро «Невский проспект», о чем говорилось в протоколе.

«Мы стояли в глубине аллеи и наши зрители не стояли на самом проходе, на самой улице», — передает ее слова «Фонтанка».

Гитариста Александра Орлова также признали виновным по ст. 20.2.2 КоАП. Он настаивал на том, что во время концерта 12 октября «Стоптайм» и ее слушатели не мешали проходу пешеходов. Сторона защиты добавила, что на этот счет поступила всего одна жалоба — от человека по имени Андрей Макунин. «Медиазона»* утверждает, что его претензии стали поводом для протоколов.

Помимо этого, 29 октября в отдел полиции был доставлен барабанщик «Стоптайм» Владислав Леонтьев, который ранее отбыл 13 суток административного ареста в спецприемнике города Луга.

СМИ писали, что Леонтьев должен был покинуть спецприемник 28 октября в 22:30 мск, но из здания никто не выходил. Мама и девушка барабанщика написали заявление о его пропаже. Позже музыкант рассказал, что провел ночь в отделении петербургской полиции №2. По данным «Фонтанки» и ТАСС, в отношении Леонтьева составлен новый протокол по ст. 20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех движению пешеходов, работе транспортной или социальной инфраструктуры).

Почему заметили музыкантов «Стоптайм»

Депутат Госдумы Михаил Романов рассказал «Фонтанке», что 14 октября коллега показал ему видео, на котором «подростки скачут на улице под песни иноагентов». Неназванного парламентария возмутило, что напротив Казанского собора исполняют песню про «Лебединое озеро». После этого, 15 октября, Романов обратился к главам Следственного комитета (СК) и МВД Александру Бастрыкину и Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить выступление «Стоптайм» на нарушение административных и уголовных статей.

По утверждению Романова, уличных музыкантов доставили в полицию и составили административные протоколы после его обращений. «Надеюсь, что только административкой все не ограничится», — добавлял депутат.

16 октября Дзержинский суд арестовал Диану Логинову на 13 суток за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение порядка. Вместе с ней на 13 и 12 суток соответственно были арестованы барабанщик Владислав Леонтьев и гитарист Александр Орлов.

28 октября Ленинский районный суд признал вокалистку виновной в дискредитации российской армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП) и постановил взыскать с нее 30 тыс. рублей. Причиной стала песня Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) «Ты солдат», которую Наоко исполнила 26 сентября на Сенной площади.

Логинова вину отрицала и объяснила, что отбирала композиции для выступлений, исходя из личных музыкальных пристрастий, среди которых также есть песни групп «Гражданская оборона» и «Кино». Кроме того, выступления «Стоптайм» не преследует политических целей, подчеркнула она.

Сторона защиты, в свою очередь, предоставила судье независимую психолого-лингвистическую экспертизу песни Монеточки*, где содержался вывод об отсутствии признаков дискредитации.

«Мы <…> женимся»

Наоко рассказала, что гитарист Александр Орлов 17 октября сделал ей предложение. Это произошло в автозаке по пути в спецприемник города Луга, где музыканты отбывали административный арест.

«Мы сейчас в суде. Не факт, что мы скоро еще увидимся и спишемся. Но в любом случае, когда-нибудь мы вам запишем еще один „кружочек“. Наверное, через недельки две», — поделились Логинова и Орлов в телеграм-канале «Стоптайм».

Ролик был опубликован 29 октября в 13:01 мск.

*внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов