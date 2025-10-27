Куйбышевский районный суд Петербурга, который должен был рассмотреть один из протоколов о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении 18-летней уличной певицы Наоко (Дианы Логиновой), вернул его в полицию. Об этом сообщила пресс-служба городских судов.

Протокол вернули составителям «для устранения препятствий его рассмотрения судом», сказано в сообщении.

Речь идет о протоколе, который полицейские составили на Логинову из-за исполнения ею песни «Светлая полоса» рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева*) у дома №2 по улице Восстания вечером 11 октября.

В полиции претензии к певице обосновали тем, что в комментариях на странице Noize MC* в соцсети некий слушатель из Киева написал, что включал песню во время атаки дронов и чувствовал поддержку артиста.

«Таким образом, Алексеевым И.А.* посредством как самой песни “Светлая полоса”, так и комментария относительно ее выпуска, в обществе формируется негативная оценка проведения Российской Федерацией специальной военной операции», — цитировала протокол «Ротонда».

При этом в тексте песни «Светлая полоса» нет упоминания российской армии и военных действий либо отсылок к ним, композиция официально доступна на российских музыкальных платформах.

Как поясняла глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, протокол сначала зарегистрировали в Дзержинском суде, но в итоге перенаправили в Куйбышевский суд в соответствии с территориальной подсудностью.

Еще один протокол о дискредитации армии составили в отношении Логиновой из-за того, что 26 сентября она исполнила на Сенной площади песню Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) «Ты солдат». Его зарегистрировал Ленинский районный суд, где рассмотрение назначено на 28 октября.

Правоохранители обратили внимание на Наоко после того, как депутат Госдумы от Петербурга, член комитета по культуре Михаил Романов пожаловался на ее выступления, собирающие молодежь, в МВД и Следственный комитет. Об этом он сам рассказал «Фонтанке». В итоге девушкой занялись оперативники из отдела по борьбе с экстремизмом.

16 октября Дзержинский суд арестовал певицу на 13 суток по протоколу об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). Вместе с ней на 13 и 12 суток соответственно были арестованы аккомпанировавшие ей барабанщик Владислав Леонтьев и гитарист Александр Орлов.

Главред издания Regnum, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова в своем канале назвала Noize MC* «предателем», а поющих его песни — «жалкими».

Журналистка, уроженка Петербурга Ксения Собчак выразила надежду, что задержанные не получат сурового наказания за то, что «мирным способом выплеснули свою боль».

«Самое злое, несправедливое, политически невыгодное, что можно придумать сейчас — вооружиться всеми новыми и старыми статьями, чтобы закатать трех молодых ребят, посадить, <…> сломать им жизни, чтобы в очередной раз напомнить всем, что не пощадят даже минимальное инакомыслие. Очень надеюсь, что у системы хватит милосердия, чтобы не ломать жизнь детям», — написала она в своем канале «Кровавая барыня».

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов