На арестованную в Петербурге 18-летнюю уличную певицу Наоко (Диану Логинову) составили два протокола о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева. Первый протокол связан с исполнением Логиновой трека Монеточки* «Ты солдат», второй — с исполнением песни рэпера Noize MC* «Светлая полоса».

Песню Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*) Логинова спела на Сенной площади вечером 26 сентября. Протокол, составленный на Наоко за исполнение этой композиции, 28 октября рассмотрит Ленинский районный суд.

Во втором протоколе полицейские процитировали комментарий одного из поклонников Noize MC*, который написал ему в соцсетях, что включал песню «Светлая полоса» в Киеве во время атаки дронов и чувствовал поддержку артиста.

«Таким образом, Алексеевым И. А.* [настоящее имя рэпера] посредством как самой песни “Светлая полоса”, так и комментария относительно ее выпуска, в обществе формируется негативная оценка проведения Российской Федерацией специальной военной операции», — приводит «Ротонда» выдержку из протокола.

В самой песне «Светлая полоса» нет упоминания российской армии и военных действий либо отсылок к ним, композиция официально доступна на российских музыкальных платформах. Логинова исполнила этот трек возле станции метро «Площадь Восстания» вечером 11 октября.

Второй протокол о дискредитации армии в отношении певицы поступил в Дзержинский суд Петербурга, но перенаправлен в Куйбышевский суд по территориальной подсудности, сообщила Лебедева.

Помимо песни «Светлая полоса», Наоко исполняла на улице другой трек Noize MC* — «Кооператив “Лебединое озеро”», доступ к которой в интернете был запрещен петербургским судом по иску прокуратуры.

Выступления Наоко вечером 11 октября собрали толпу молодежи, которая хором подпевала. Видеозаписи происходившего в центре Петербурга разошлись по соцсетям и телеграм-каналам и вызвали возмущение провоенных блогеров и общественников.

Главред издания Regnum, член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова в своем канале назвала Noize MC* «предателем», а поющих его песни — «жалкими». Член комитета Госдумы по культуре, депутат от Петербурга Михаил Романов рассказал «Фонтанке», что направил запросы в МВД и Следственный комитет, после чего певицей занялись оперативники центра «Э» (по борьбе с экстремизмом).

Логинову доставили в полицию. Изначально сообщалось, что в отношении певицы составили два протокола — об организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП) и о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). За нарушение общественного порядка суд арестовал Логинову на 13 суток. В объяснении ко второму протоколу певица написала, что «с содержанием не согласна», отмечает «Ротонда».

Барабанщик Владислав Леонтьев и гитарист Александр Орлов, которые выступали вместе с Логиновой в составе уличной группы «Стоптайм», арестованы на 13 и 12 суток соответственно.

Диана Логинова учится в музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова. Как выяснила «Фонтанка», несколько лет назад, еще будучи школьницей, девушка пела песни патриотического содержания, в том числе «Мы» и «Встанем» исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова), видеозаписи ее выступлений есть в Сети.

