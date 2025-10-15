В Санкт-Петербурге доставили в полицию 18-летнюю студентку музучилища Диану Логинову (выступает под псевдонимом Наоко), участницу группы «Стоптайм». Это произошло после того, как она исполнила на улице песни рэпера Noize MC*.

Логинова учится в музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова, пишет «Фонтанка».

По данным издания, девушкой занимались оперативники Центра «Э» (по борьбе с экстремизмом), ей могут вменить две статьи: публичная дискредитация российской армии и организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение порядка.

По первой статье предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей, по второй — могут назначить обязательные работы или административный арест.

Ранее в соцсетях появились кадры с выступлениями Наоко в центре Петербурга, где она перед толпой исполняет запрещенную к распространению песню иноагента Noize MC*. По данным СМИ, также Логинова исполняла песни и Монеточки* (Елизаветы Гырдымовой*).

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова, не называя имени студентки, заявила, что та вместе со своей группой сообщает в своих соцсетях о концертах «практически как о митингах».

«Это, конечно, меняет дело. Люди целенаправленно выходят выражать протест. Некоторые едут из других городов. В комментариях — протестная публика», — отметила Ахмедова.

До этого она заявила, что Логинова, спев песню Noize MC*, исполнила композицию «человека, который предал родной Белгород и поддерживает ВСУ», а людей, пришедших на концерты, назвала «жалкими».

«Да они жалкие и сейчас, скача и распевая неумные четверостишия вслед за предателем, у которого просто нет уже ни прошлого, ни будущего, ни настоящего», — добавила член СПЧ.

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов