Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 18-летнюю участницу уличной группы «Стоптайм» Диану Логинову (творческий псевдоним Наоко) на 13 суток после исполнения у метро песен музыкантов, внесенных Минюстом России в реестр иноагентов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По версии суда, вечером 11 октября Логинова организовала у вестибюля станции метро «Площадь Восстания» несогласованное «культурно-массовое мероприятие», которое посетили «не менее 70 человек». Во время концерта «наступили негативные последствия» и был «нарушен общественный порядок», поскольку пешеходы не могли попасть ко входу в метро, говорится в сообщении суда.

Логинова подтвердила в суде, что исполняла песню у метрополитена, выбрав локацию «спонтанно, поскольку данное место и его интерьер ей понравились». Она не согласилась с обвинениями в создании помех пешеходам и отметила, что никто не жаловался. Суд в свою очередь утверждает, что «от граждан поступили обращения в отдел полиции».

Суд отправил Логинову под арест по административному протоколу об организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП). Также в отношении певицы составлен протокол о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Его полиция направит в суд после истечения срока первого ареста девушки, заявили в ведомстве.

Также на 13 суток арестован барабанщик группы «Стоптайм» Владислав Леонтьев. Гитарист Александр Орлов получил 12 суток ареста.

15 октября Диану Логинову доставили в полицию Санкт-Петербурга после публичного исполнения песен рэпера Noize MC* (Ивана Алексеева*) и Монеточки* (Елизаветы Гырдмовой*). По данным «Фонтанки», Логиновой занимались оперативники Центра по борьбе с экстремизмом.

Согласно кадрам, опубликованным в соцсетях, Логинова вместе с группой «Стоптайм» исполняла запрещенную к распространению песню Noize MC* «Кооператив «Лебединое озеро». В пресс-релизе полиции говорится, что девушка пела «песни, содержащие противоправные высказывания», а ее выступление «привлекло внимание множества прохожих и собрало значительную аудиторию».

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова заявила, что Логинова исполнила композицию «человека, который предал родной Белгород и поддерживает ВСУ», и назвала «жалкими» посетителей ее концерта. Ахмедова также отметила, что группа сообщает в своих соцсетях о концертах «практически как о митингах».

«Это, конечно, меняет дело. Люди целенаправленно выходят выражать протест. Некоторые едут из других городов. В комментариях — протестная публика», — отметила Ахмедова.

Как пишет «Фонтанка», Диана Логинова — студентка музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова по классу фортепиано. Она является лауреатом нескольких музыкальных конкурсов и призером Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

* внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов