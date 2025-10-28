Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с вокалистки группы «Стоптайм» Наоко (Дианы Логиновой) штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале городских судов общей юрисдикции.

Суд признал девушку виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил России (ч.1 ст.20.3.3 КоАП России). Как отмечает «Коммерсантъ-СПБ», представители Логиновой могут оспорить вердикт в течение 10 суток. Адвокат певицы Мария Зырянова в ходе заседания суда просила закрыть дело, мотивируя это отсутствием состава правонарушения, пишет «Фонтанка».

Зырянова также представила независимую психолого-лингвистическую экспертизу песни певицы Монеточки* «Ты солдат», исполнение которой вменялось Логиновой, где содержался вывод об отсутствии признаков дискредитации. По словам защиты, экспертиза была проведена в соответствии с действующими методиками Министерства юстиции. Решением суда документ был приобщен к делу певицы.

Помимо этого, адвокат выступила с ходатайством о допросе в суде свидетелей-полицейских, составителя акта осмотра интернет-страницы и прокурора для того, чтобы суд не исполнял функции стороны обвинения. Судья Елена Самсонова отклонила это ходатайство.

Зырянова также обратила внимание на то, что ее подзащитная, учащаяся консерватории, ранее не обвинялась в дискредитации своей страны и одерживала победу в творческих конкурсах. Адвокат попросила суд не наказывать Логинову строго, в случае если суд не согласится с аргументами защиты, назвав действия девушки «творческим процессом».

Сама певица отказалась признавать вину в инкриминируемом ей противоправном деянии и указала на то, что выступала с композициями, отобранными по принципу личных музыкальных пристрастий, среди которых были также песни групп «Гражданская оборона» и «Кино». Логинова также отметила, что выступления ее коллектива проходят публично, однако не преследуют политических целей.

В отношении девушки ранее был составлен еще один протокол о дискредитации российской армии, основу которого составило исполнение Логиновой песни «Светлая полоса» рэпера Noize MC*, однако его вернули составителям с целью «устранения препятствий для рассмотрения судом».

Правоохранительные органы обратили внимание на выступление Логиновой после жалобы депутата Госдумы от Санкт-Петербурга, члена комитета по культуре Михаила Романова. Дзержинский суд 16 октября арестовал девушку на 13 суток за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение порядка.