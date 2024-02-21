МВД России не подтвердило подлинность опубликованного в телеграм-каналах документа, в котором говорится о необходимости идентифицировать всех, кто приносит цветы к Соловецкому камню и «Стене скорби» в Москве в память об Алексее Навальном.

«Официально заявляю, что содержащиеся в посте утверждения не соответствуют действительности. Опубликованного документа, якобы подписанного руководителем столичного главка, не существует», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

20 февраля руководитель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин* опубликовал в соцсети Х скан приказа якобы за подписью начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова. Документ предписывает «в целях обеспечения общественного порядка и безопасности» организовать с 17 февраля круглосуточное дежурство сотрудников полиции возле Соловецкого камня на Лубянке и «Стены скорби» на проспекте Академика Сахарова.

«Приказ» также требует «провести идентификацию всех лиц, приносящих цветы к памятникам, с целью предотвращения возможных правонарушений и выявления лиц, нарушающих общественный порядок».

Согласно скану, полицейские должны обмениваться с другими силовыми ведомствами информацией о подозреваемых в организации и участии в несогласованных акциях, а также ежедневно отчитываться о проделанной работе.

После сообщений о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3 в поселке Харп на Ямале в Москве и других городах прошли акции памяти политика. Люди приносили цветы, свечи и фотографии Навального к памятникам жертвам политических репрессий.

По данным проекта «ОВД-Инфо»*, с 16 по 19 февраля в Москве, Петербурге и других регионах были задержаны около 400 человек. СМИ и телеграм-каналы писали, что в некоторых городах мемориалы в память о Навальном впоследствии уничтожались.

Согласно официальному заключению, выданному матери Алексея Навального в ИК-3, политик умер 16 в 14:17 по местному времени (12:17 по Москве). Причина смерти Навального официально не названа, родственникам не выдали его тело, сославшись на необходимость проведения проверок и химической экспертизы.

Соратники Навального считают, что политик был убит. Его мать Людмила Навальная 20 февраля обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать тело ее сына. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о выдаче тела не относится к компетенции Кремля.

* признан Минюстом России иноагентом