Министерство внутренних дел МВД России разработало проект постановления правительства, вносящий комплексные изменения в действующие с 2014 года «Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений». Инициатива направлена на устранение некоторых проблемных вопросов в экзаменационной практике и ужесточение контроля, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на документ.

В частности, ведомство предлагает официально внести в перечень нарушений, влекущих недопуск к экзамену или аннулирование его результатов, использование любых средств связи и электронной аппаратуры. Речь идет о смартфонах, скрытых наушниках, микрокамерах и другой технике, с помощью которой третьи лица могут подсказывать ответы.

Как отмечается в пояснительной записке, такие случаи стали встречаться все чаще. За подобное нарушение результаты экзамена будут аннулированы, а кандидат получит право на пересдачу только по истечении дополнительного срока, который также будет установлен.

Еще одно значимое изменение — сокращение срока, в течение которого нужно сдать практический экзамен («вождение») после успешной сдачи теории. Этот срок планируется уменьшить с шести месяцев до 60 дней. По мнению экспертов, это позволит решить распространенную проблему, когда из-за долгого ожидания «практики» в ГИБДД (иногда до полугода) у кандидата истекал срок действия теоретического экзамена, и его заставляли пересдавать теорию снова.

В правила также предлагается включить механизм контроля за здоровьем водителей, работающих по профессии (таксисты, дальнобойщики и т.д.). Если во время обязательного планового медицинского осмотра у такого водителя будут выявлены признаки болезни или состояния, опасного для управления, его обяжут пройти внеочередное освидетельствование в медучреждении. Неявка на этот внеочередной медосмотр будет автоматически означать признание его водительского удостоверения недействительным.

Эти изменения станут дополнением к другим недавним нововведениям в системе экзаменов ГИБДД, которые уже действуют (например, новые сроки пересдач, увеличенный лимит штрафных баллов на практическом экзамене). Проект постановления сейчас проходит процедуру общественного обсуждения и межведомственного согласования перед тем, как будет внесен в правительство.