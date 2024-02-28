Писательница Дарья Донцова считает, что ее коллега Борис Акунин*, выступивший против военной операции, совершил «огромную ошибку». Об этом она заявила в интервью программе RTVI «Легенда».

На вопрос, считает ли она правильным, что Акунина* включили в реестр иноагентов, а продажу его книг приостановили, Донцова ответила, что не определяет политику издательств.

«Во-вторых, я не знаю Акунина*. Я с ним знакома, он был у меня несколько раз, когда я вела литературные беседы на радио. Мы с ним «здравствуйте», «добрый вечер», я не знакома с ним лично. Я не знаю, какие мотивы у него в душе <…> Но, очевидно, мы с ним находимся на разных полюсах», — продолжила писательница.

По словам Донцовой, если человек родился в России, то этого факта «не может изменить ничто». «Ты поменял гражданство, ты пустил корни в любой другой стране, но ты рожден в России, Россия — твоя родина. Родина — одна, она как мама, а маму не бросают», — порассуждала писательница.

Она рассказала, что посещает раненых в госпиталях. «Я хожу в госпиталь к раненым, веселю их там как могу, показываю собак и все такое прочее. У меня крестный сын ранен был, с тяжелым ранением был перевезен в Москву», — добавила Донцова.

При этом, по словам писательницы, она не любит «с флагом громко кричать» и не имеет права осуждать кого-то.

«Я не знаю, почему Акунин* так поступил. Единственное, что я понимаю, что он совершил огромную ошибку. Потому что в этой стране его любили, в этой стране у него были его читатели, и в первую очередь он, наверное, обидел своих читателей, так же как одна наша эстрадная певица очень обидела своих поклонников, обозвав их всякими разными словами», — сказала Донцова.

Борис Акунин* с 2014 года живет в Лондоне. В декабре 2023 года пранкеры Вован и Лексус опубликовали записи разговоров, которые они вели с писателем, выдавая себя за президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры республики Александра Ткаченко. Акунин*, в частности, сказал им, что у него не вызывают протеста обстрелы российской территории.

После этого Акунин* был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга и в реестр иноагентов. Издательство АСТ приостановило продажу книг писателя. В издательстве «Захаров», которое выпускало его произведения, прошли обыски. Кроме того, против Акунина* возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил). Писатель заочно арестован.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов