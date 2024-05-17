На журналиста Алексея Пивоварова* составили новый административный протокол о нарушении порядка деятельности иноагента. Об этом свидетельствует информация на портале судов Москвы.

Протокол поступил в Таганский суд 16 мая. Он составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента). По ней предусмотрен штраф: до 50 тыс. руб. для физлиц, до 300 тыс. руб. — для должностных лиц.

Дата рассмотрения пока не назначена. Что стало причиной протокола, неизвестно.

Это второй протокол, составленный на Пивоварова* по ст. 19.34 КоАП. По предыдущему (ч. 5 ст. 19.34 КоАП) суд оштрафовал его в начале апреля на 30 тыс. руб. Как писал телеграм-канал «Осторожно, новости», речь шла об отсутствии маркировки иноагента в посте с опросом в телеграм-канале. Защита жупналиста настаивала, что маркировку к опросу поставить невозможно из-за особенностей мессенджера, а в других материалах она есть.

Минюст внес Алексея Пивоварова* в реестр иноагентов в 2022 году. «Новость, конечно, не неожиданная, хотя и наличие лотереи в этом процессе очевидно. Все, что могу сейчас сказать: закрывать канал и уходить из профессии я не собираюсь», — заявил журналист, комментируя это решение.

28 февраля 2024 года Госдума приняла закон о запрете рекламы у иноагентов, в марте документ подписал президент Владимир Путин. Пивоваров* в связи с этим заявил, что попрощался со «значительной частью» команды, поскольку больше не может платить людям зарплату.

Каждый второй из российского списка иноагентов хотя бы раз получал протокол по ст. 19.34 КоАП, выяснила «Медиазона»*. По ее данным, в конце 2023 года на иноагентов начали «массово» составлять повторные протоколы, что из-за риска уголовного преследования «позволяет держать людей в подвешенном состоянии».

* внесены Минюстом в реестр иноагентов