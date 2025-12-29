В Тольятти на Аллее воинской славы похоронили автора RTVI, журналиста Олега Новикова. Он погиб при освобождении села Даченское Донецкой Народной Республики.

Отпевание и гражданская панихида прошли в храме Казанской иконы Божьей Матери. Попрощаться с погибшим журналистом пришли несколько десятков тольяттинских и самарских коллег, бывшие сослуживцы и одноклассники Олега, а также мэр Тольятти Илья Сухих. Журналист был похоронен на Аллее воинской славы под трехкратный салют.

Олег Новиков родился в Самаре, и 1985 году, после окончании школы, был призван в 103 дивизию ВДВ, которая находилась в Афганистане — его шестая рота практически постоянно находилась в эпицентре боев.

После окончания срочной службы Олег остался в части до самого вывода советских войск — колонна, которой он командовал, была последней, вышедшей из Афганистана. Во время выхода колонны погибло трое бойцов; командование уже считало всю колонну погибшей, а когда стало известно, что она прорвалась, ее лично встречал командир 103-й дивизии Евгений Бочаров.

За успех в этой операции Олег Новиков был награжден орденом Красной Звезды. Позже он также будет награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. После начала войны в Югославии Олег добровольцем воевал на стороне сербов и неоднократно сталкивался с отрядами арабских наемников, с которыми уже встречался в Афганистане, — здесь же он впервые начал писать рассказы и очерки.

В 1999 году Олег Новиков приходит работать журналистом в криминальный отдел газеты «Тольяттинское обозрение», но первый его текст — «Записки солдата удачи» — был о войне в Югославии.

С 2010 года Олег работал в самарском интернет-издании «Волга Ньюс». В апреле этого года он вновь добровольцем отправился на фронт, подписав контракт с Минобороны. Олег погиб при освобождении села Даченское, попав под минометный обстрел.