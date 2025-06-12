Число жертв крушения пассажирского лайнера Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в индийском городе Ахмедабаде превысило 315 человек, пишет издание The New Indian Express со ссылкой на городскую полицию. Ранее агентство Reuters сообщало о 290 погибших. В это число входят 241 человек на борту, остальные погибли на земле из-за падения самолета на жилые и административные здания. Один пассажир, летевший на месте 11А, выжил.

Представитель полицейского управления Ахмедабада заявил The New Indian Express, что общее число жертв авиакатастрофы составляет по меньшей мере 316 человек — 241 на борту и еще 75 в апартаментах Atulyam Flats, где размещался персонал гражданской больницы в Мегани Нагаре.

Ранее высокопоставленный офицер полиции штата Видхи Чаудхари сообщил агентству Reuters: «Примерно 294 человека погибли. В их число входят и студенты-медики, поскольку самолет врезался в здание, где они проживали».

Из 242 человек на борту, включая 230 пассажиров и 12 членов экипажа, 169 были гражданами Индии, 53 — Великобритании, 1 — Канады и 7 — Португалии. Среди пассажиров насчитывалось 104 мужчины, 112 женщин и 14 детей, в том числе два младенца.

Одним из погибших оказался бывший главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани. «Наш лидер Виджай Рупани ехал (в Лондон), чтобы встретиться со своей семьей. Он также является жертвой этого инцидента. Пусть его душа покоится с миром. Это большая потеря для Индийской народной партии (БДП)», — заявил журналистам лидер отделения БДП в Гуджарате.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) и Отдел расследования авиационных происшествий Великобритании (AAIB) заявили о готовности отправить своих специалистов для установления обстоятельств катастрофы.

Единственный выживший пассажир — 40-летний гражданин Великобритании индийского происхождения Рамеш Вишвашкумар. Глава МВД Индии Амит Шах, побывавший на месте происшествия, навестил его в больнице. Мужчина рассказал, что приезжал на родину на несколько дней и должен был лететь обратно в Лондон с братом, который погиб. По словам выжившего, «через тридцать секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет рухнул». Индийские СМИ пишут, что Рамеш Вишвашкумар выжил, выбравшись из аварийного выхода рядом со своим местом 11А, но при этом получил тяжелые травмы.

По предварительным данным, причиной падения самолета мог стать отказ обоих двигателей, который, как предполагают эксперты, произошел после столкновения борта со стаей птиц на взлете. Пилот подал сигнал бедствия диспетчерской, после чего связь с кабиной экипажа была потеряна.

Эта авиакатастрофа стала рекордной для Индии по количеству погибших и сделала 2025 год одним из самых смертоносных за последнее десятилетие для гражданской авиации. Кроме того, это первый авиационный инцидент с самолетом Dreamliner, повлекший человеческие жертвы.