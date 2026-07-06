В Сенате Филиппин запустили процедуру импичмента в отношении вице-президента страны Сары Дутерте по обвинениям в коррупции и угрозах главе государства Фердинанду Маркосу-младшему. Об этом сообщает Al Jazeera.

Это первый в истории Филиппин случай, когда механизм импичмента применяется для отстранения от должности вице-президента. Чтобы его реализовать, нужны голоса 2/3 из 24 сенаторов. Для Дутерте вся эта ситуация может означать, что она лишится права участвовать в президентских выборах 2028 года.

В ее адрес выдвинуты обвинения в двух эпизодах нарушения конституции, злоупотреблении доверием, сокрытии доходов и угрозах убийством. Наиболее серьезные претензии связаны с транзакциями более чем на $110 млн на личных счетах Дутерте. Сама она отрицает все, что ей вменили, и называет импичмент попыткой отстранить ее от борьбы за президентский пост.

Обвинение в угрозе убийством президента связано с заявлением, которое Дутерте сделала осенью 2024 года. Она сказала, что наняла киллера для главы государства на случай, если убьют ее саму или ее родственников. Впоследствии вице-президент утверждала, что эти слова были не угрозой, а просто выражением опасения за собственную безопасность.

В мае Палата представителей филиппинского парламента поддержала запуск процедуры импичмента в отношении Дутерте большинством голосов. Ее союзник — сенатор Роданте Марколета — перед началом процесса был арестован по обвинению в хищениях бюджетных средств.

Адъюнкт-профессор Гонконгского университета Алехандро Рейес отметил, что арест Марколеты усиливает ощущение эскалации конфликта. По его мнению, импичмент — это не столько юридическая процедура, сколько часть более широкой борьбы за контроль над Сенатом и власть. Эксперт предупредил, что политический кризис может повлиять на экономический рост страны.

Раскол между кланами Маркосов и Дутерте, которые являются самыми могущественными политическими семьями страны, стал очевиден после выборов 2022 года. В июне 2024 года Дутерте покинула пост министра образования в кабинете Маркоса. Она также публично называла президента лжецом, неспособным управлять страной.

Сара Дутерте — дочь 79-летнего бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, который получил широкую известность в мире из-за своих радикальных методов борьбы с наркобизнесом. Его действия на посту главы государства стали поводом для расследования, которое проводит Международный уголовный суд (МУС).

Маркос-младший представляет вторую крупнейшую политическую династию Филиппин. Когда они с Сарой Дутерте в паре шли на выборы в 2022 году, между ними была заключена неофициальная договоренность о союзничестве, несмотря на противоречия и конкуренцию. После победы они некоторое время следовали своему соглашению, но когда Дутерте столкнулась с обвинениями в коррупции и угрозой импичмента, альянс распался.

Она совмещала вице-президентство с работой на посту министра образования, но летом 2024 года покинула его из-за обострившихся противоречий с главой государства. Вскоре после этого она поделилась с журналистами фантазией о том, как отрубает голову Маркосу из-за «токсичных» отношений, в которых ощущает себя «использованной». Дутерте также угрожала эксгумировать останки отца президента и выбросить их в море.