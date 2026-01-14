Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу до 11 марта включительно двоих жителей региона по обвинению в групповом изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК; до 15 лет лишения свободы). Их третьему подельнику изберут меру пресечения в течение дня, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По ходатайству следствия меру пресечения назначили Эдуарду Шафикову и Эльнуру Гаану. Постановление суда пока не вступило в силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Как писали Е1.RU и «КП-Екатеринбург», преступление было совершено в ночь на 11 января, жертвой изнасилования стала 15-летняя девушка, которая сбежала из дома после ссоры с матерью. Один из подозреваемых встретил ее на улице и предложил снять для нее квартиру, на что та согласилась.

Парень привел девушку в одну из квартир в многоэтажке Академического района и ушел, но спустя время, когда беглянка уже спала, вернулся с двумя приятелями.

«Они сорвали с нее платье. Сопротивления она практически не оказывала, так как была сильно пьяна», — рассказал «Комсомольской правде» источник в экстренных службах.

Одного из насильников задержали по горячим следам, им оказался 23-летний безработный житель района Уралмаш Шафиков. На допросе он признался и выдал силовикам имена подельников — 26-летнего уроженца города Нижние Серги Эльнура Гаана и 25-летнего Николая.

Как оказалось, оба подельника были ранее судимы — один за кражу и преступления, связанные с наркотиками, второй — за кражу. В качестве наказания им были назначены исправительные работы, уточняют «МК-Екатеринбург» и «КП-Урал».