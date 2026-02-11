Крупнейшее за последние 30 лет месторождение на Ямале — с оценочными запасами в 55 млн тонн нефти — открыла «Газпром нефть». Об этом сообщил председатель правления компании Александр Дюков.

Месторождение расположено на Южно-Новопортовском и Салетинском участках в Ямальском районе. Новый актив назвали в честь Алексея Конторовича — одного из основателей отечественной школы геологии нефти и газа.

Открытию предшествовали трехлетние изыскания: компания проводила 2D- и 3D сейсморазведку, создавала геологические и гидродинамические модели недр. Планируется, что новое месторождение станет частью крупного нефтегазового кластера на юге полуострова Ямал, куда уже входят Южно-Новопортовский, Суровый и Салетинский участки.

«Это открытие, крупнейшее для Ямала за последние 30 лет, подтверждает, что ресурсная база нашей страны еще далеко не полностью изучена», — приводит слова Дюкова пресс-служба «Газпром нефти».

Глава правления «Газпром нефти» отметил, что возможность обнаружения новых крупных и сверхкрупных месторождений углеводородов велика и в Арктической зоне, и в Восточной Сибири, и на других территориях.

В компании рассчитывают, что новое открытие поможет в достижении целей Энергетической стратегии России до 2050 года, добавил Дюков.

В ближайшее время «Газпром нефть» планирует провести доразведку для уточнения геологического строения и добычного потенциала. На основе полученных данных будет сформирована программа разработки новых залежей.

Летом 2025 года канадская энергетическая компания Central European Petroleum (CEP) обнаружила новое месторождение нефти и природного газа у побережья Польши. По оценкам компании, участок может содержать до 22 млн тонн нефти и до 5 млрд кубометров газа товарного качества.