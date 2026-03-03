Единственным бесспорным победителем в начавшемся конфликте США и Израиля с Ираном становится президент России Владимир Путин. К такому выводу пришел обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, проанализировав последствия американских ударов по иранским объектам.

Как отмечает колумнист, военная операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана уже приносит выгоду Москве, и эта тенденция будет только усиливаться по мере продолжения боевых действий.

Корабли Военно-морских сил США наносят удары крылатыми ракетами «Томагавк» по иранским пусковым установкам и заводам, делая все менее вероятными поставки этого вида вооружений Украине.

«Выпустить ракету Tomahawk или перехватчик Patriot — дело нескольких минут, но на их замену уходит до двух лет», — предупреждает Чемпион.

Украинский лидер Владимир Зеленский уже много месяцев просит Вашингтон поставить ВСУ ракеты Tomahawk. Но у США имеется ограниченное количество наземных пусковых установок, необходимых для их запуска. К тому же Америка сама нуждается в «Томагавках» на случай потенциального конфликта с Китаем из-за Тайваня.

Четырех-пятинедельная операция на Ближнем Востоке, о которой говорит президент США Дональд Трамп, значительно истощит запасы американских ракет — как наступательных, так и оборонительных, — одновременно подстегивая рост мировых цен на нефть и газ, от которых зависят российская экономика и военные расходы, указывает Марк Чемпион.

Любое длительное закрытие Ормузского пролива или разрушение нефтегазовых экспортных мощностей в Персидском заливе может возродить рынок для подсанкционной российской энергетики. Танкеры с непроданной нефтью, месяцами бороздящие моря после того, как США вынудили Индию сократить закупки у Москвы, вероятно, найдут покупателей, полагает обозреватель Bloomberg.

Поддержание интенсивной воздушной кампании с двух авианосных ударных групп требует значительных разведывательных усилий — от воздушной разведки до анализа спутниковых данных в реальном времени, отметил колумнист. Это тоже ограниченные ресурсы США, критически важные для обороны Украины, которые будут перенаправлены на другие задачи в случае продолжения ударов по Ирану.

«По всем этим пунктам война с Ираном не могла наступить в более подходящее для Кремля время и в более неподходящее для Киева», — утверждает Чемпион.

Рост мировых цен на нефть и сокращение доступности американских ракет и средств ПВО пойдут на пользу Москве, как и возможный вывод Белого дома о том, что после Ирана США должны будут прекратить бои на Украине любой ценой, пишет автор колонки.

«Любое давление, которое Путин мог испытывать, чтобы пойти на уступки для достижения прочного мира, исчезнет», — прогнозирует он.

Чемпион заключает, что рано или поздно Трампу и его советникам следует начать взвешивать, что больше можно получить от затяжной войны с уже обезвреженным иранским противником по сравнению с истощением возможностей, необходимых для сдерживания вызовов со стороны Москвы и Пекина.