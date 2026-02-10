На железнодорожном переезде в районе подмосковного города Фрязино произошел взрыв в автомобиле. Как сообщает источник РЕН ТВ, предварительно, причиной инцидента стала детонация неустановленного устройства внутри внедорожника Nissan Patrol.

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, 50-летний мужчина по имени Сергей. Его госпитализировали с травмой ноги. Как уточняет Baza, сработавшее самодельное взрывное устройство было заложено под днище машины со стороны водительского сиденья. По имеющейся информации, перед взрывом мужчина успел обнаружить отверстие в полу автомобиля и сообщить об этом в экстренные службы.

Как пишет телеграм-канал «112», у Сергея могли быть недоброжелатели. По данным Mash, мужчина занимается производством и продажей стройматериалов и грузоперевозками. Телеканал отмечает, что силовики рассматривают версию «передела бизнеса».

На месте происшествия работают оперативные службы: сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и пожарные. Железнодорожный переезд полностью перекрыт для движения автотранспорта. Очевидцы, находившиеся в проезжавшей электричке, сообщили о сильном толчке в районе переезда и о скоплении спецтранспорта, передает «Москва 24».

Правоохранительные органы проводят проверку, в рамках которой будут установлены все детали и обстоятельства случившегося. Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществ.