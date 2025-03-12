Весенний набор на программу «Школа губернаторов» РАНХиГС отложили по причине переориентирования ресурсов на «Время героев» и «Лидеры России. Политика», сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и собеседника, близкого к руководству программы.

Очередной набор на специальную образовательную программу Высшей школы госуправления РАНХиГС «Школа губернаторов», который обычно проходил весной, откладывается, следует из материала издания. По словам собеседников РБК, сейчас в приоритете другие проекты — «Время героев» и «Лидеры России. Политика».

«Ресурс все-таки ограничен. И он сейчас брошен на другие проекты. Тем более “школа губернаторов” уже смогла помочь сформировать значительный кадровый резерв управленцев. Но это не значит, что этот проект закрывается», — пишет РБК со ссылкой на одного из источников.

По словам другого собеседника, близкого к руководству программы, пополнение кадрового резерва все равно нужно и очередная «Школа губернаторов» начнет свою работу позже — возможно, осенью.

Как проходили отбор и обучение в «Школе губернаторов»

«Школа губернаторов» — это образовательная программа, которая реализуется в Высшей школе госуправления при РАНХиГС. Как отмечает РБК, в последние годы ее прохождение стало фактически обязательным условием для тех, кто претендует на позиции глав регионов.

Как рассказал экс-директор «Школы», а теперь ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в интервью РБК, список слушателей программы формировался в администрации президента. В него вошли люди, уже занимающие должности в госсекторе и имеющие управленческий опыт.

Первый поток обучения в «Школе» прошел в 2017 году как часть новой кадровой политики Кремля, с 2018 года слушателей программы начали отправлять на стажировку в регионы к действующим губернаторам.

Подробности программы, как правило, не раскрывались. В 2017 году РБК писал, что ее участники занимались каньонингом близ Сочи и прыгали в воду со скалы, а потом — прошли подготовку на военном полигоне в Кубинке, где ложились под проезжающий БТР.

По информации источников РБК, знакомых с работой кадрового резерва, все выпускники «Школы» заносились в специальные чаты в мессенджерах, где продолжали общаться как между собой, так и с руководителями программы.

Кто учился в «школе губернаторов» «Школу губернаторов» окончили многие главы регионов, назначенные в последнее время временно исполняющими обязанности. Среди них Юрий Слюсарь (Ростовская область) и Александр Дронов, который возглавил Новгородскую область. Как сообщал ТАСС, врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн был слушателем третьего потока «Школы губернаторов» в 2019 году. Тогда же его назначили главой Еврейской автономной области. По информации РБК, вместе с Гольдштейном учились несколько на тот момент действующих глав регионов: Игорь Бабушкин (Астраханская область), Михаил Ведерников (Псковская область), Александр Осипов (Забайкальский край), Денис Паслер (Оренбургская область). Все они сохраняют губернаторские посты до сих пор. Как пишут «Известия», обучение в «Школе губернаторов» проходили замгенпрокурора Дмитрий Демешин и экс-депутат Госдумы Михаил Дегтярев, впоследствии возглавивший Хабаровский край. В 2024 году на посту губернатора его сменил Демешин, а сам Дегтярев стал министром спорта РФ. Также «Школу губернаторов» окончили министры промышленности, энергетики и транспорта Антон Алиханов, Сергей Цивилев, Роман Старовойт. В 2023 году об окончании «школы губернаторов» сообщал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По словам Комиссарова, в состав губернаторского корпуса из 89 руководителей регионов вошли 52 выпускника «Школы губернаторов», в кабинет министров — пятеро.

В 2024 году главами регионов президент России Владимир Путин назначал и выпускников программы «Время героев». Так, врио главы Еврейской автономной области стала теперь уже бывший руководитель этой программы Мария Костюк, а Тамбовскую область возглавил участник «Времени героев», экс-мэр Краснодара Евгений Первышов.

Как связаны «Школа губернаторов» и другие программы подготовки кадрового резерва

В послании Федеральному собранию в 2024 году Путин заявил о необходимости внедрения в политическую и управленческую элиту участников военной операции. Для этого он предложил создать специальную образовательную программу «Время героев» на базе Высшей школы госуправления и по тем же стандартам, что и «Школа губернаторов» и конкурс «Лидеры России».

Подать заявление во «Время героев» могут участники военной операции, имеющие высшее образование. Программа была запущена в марте 2-24 года и реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж». «Лидеры России. Политика» — это специальный кадровый конкурс, запущенный в 2025 году в преддверии выборов в Госдуму, который курируется внутриполитическим блоком администрации президента.

24 февраля Евросоюз ввел санкции в рамках 16-го пакета против России. Под ограничения попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) за реализацию программы «Время героев».