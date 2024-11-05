Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав Республики Коми и Еврейской автономной области (ЕАО). Руководителями регионов стали экс-глава ЕАО Ростислав Гольдштейн и глава управления по работе с регионами фонда «Защитники отечества» Мария Костюк. Соответствующие указы глава государства подписал 5 ноября.

Путин предложил Гольдштейну возглавить Коми на личной встрече в Кремле, поблагодарив его за работу на Дальнем Востоке. Глава государства отметил, что Гольдштейн уже работал в республике с 1990 года «еще водителем», а впоследствии стал членом Госсовета региона.

На вопрос о готовности «вернуться в Коми» Гольдштейн заявил, что для него это большая честь и огромная ответственность. «Ваше доверие для меня — это всегда двойная ответственность. Поэтому я с гордостью и с честью принимаю ваше предложение», — сказал он.

Источники «Ведомостей», которые ранее сообщили о грядущем назначении Гольдштейна, назвали его «своим» для Коми за счет наработанного опыта и отсутствия конфликтов с действующей администрацией.

Пост главы Коми стал вакантным после ухода в отставку прежнего руководителя региона Владимира Уйбы, который возглавлял регион с 2020 года. 5 ноября он объявил, что президент доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне. Политик не уточнил, о какой должности идет речь. Говоря о причинах решения об отставке Уйбы, источники «Ведомостей» утверждали, что у него «очень испорчены отношения с местными элитами», тогда как в правительстве республики наблюдается высокая текучка.

В Кремле также прошла личная встреча Путина с Марией Костюк, которой президент предложил возглавить ЕАО в связи с переездом Гольдштейна в Коми.

«Вся ваша жизнь была связана с Дальним Востоком. Вы родились в Еврейской автономной области и там получили образование, и вся ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, с Еврейской автономной областью, где вы доросли до заместителя председателя правительства этого субъекта федерации. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона», — сказал глава государства.

Костюк назвала предложение неожиданным и предполагающим высокую ответственность.

«Я сделаю всё возможное, если честно, хочется добавить «и невозможное», чтобы оправдать ваше доверие <…>. По-русски говоря, не дай мне бог подвести вас и жителей своего родного региона», — ответила она.

Говоря о работе Костюк в фонде «Защитники Отечества», Путин отметил, что эта деятельность стала в том числе следствием гибели ее сына, старшего лейтенанта Андрея Ковтуна в зоне боевых действий на Украине. «Хочу Вас поблагодарить за воспитание настоящего воина российского, потому что Андрей ушел из жизни, выполняя не просто свой воинский долг, он прикрыл своей машиной, фактически собой, отход своих боевых товарищей, спасая их жизни. И поэтому заслуженно получил звание Героя Российской Федерации», — сказал президент.

Ростиславу Гольдштейну 55 лет, он родился 15 марта 1969 года в Тверской области. Начинал трудовую деятельность на Сахалинской ГРЭС в качестве слесаря. Затем переехал в Коми, где основал торговый дом «Гольдштейн». В 2000-х годах дважды избирался депутатом Госсовета Коми. В 2007-2016 годах был депутатом Госдумы V и VI созывов от партии «Единая России». В 2015 году был назначен сенатором от ЕАО. В декабре 2019 года стал врио главы региона. В сентябре 2020 года избрался на первый срок. Гольдштейн — единственный российский губернатор, против которого США не ввели санкции из-за военных действий на Украине. В разговоре с RTVI он заявлял о готовности подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), так как испытывает «моральные страдания» из-за отсутствия санкционных ограничений. Марии Костюк 47 лет, она уроженка поселка Смидович в ЕАО. Окончила Биробиджанский государственный педагогический институт, преподавала историю в школе своего родного поселка. В 2009 году стала начальником отдела по работе с территориальным общественным самоуправлением в Биробиджане, затем заняла пост замглавы мэрии Биробиджана. В 2017 году Костюк стала помощником главы ЕАО. С 2021 по 2023 годы была зампредом правительства ЕАО. В 2023 году стала руководителем управлением по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» и вошла в список доверенных лиц Путина. Среди прочего занимает должность замсекретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике регионального отделения «Единой России» в ЕАО. Костюк — единственная женщина среди глав российских регионов. До мая 2024 года единственной женщиной среди всех региональных руководителей была Наталья Комарова, которая на протяжении 14 лет возглавляла Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО).

4 ноября об отставке сообщили Максим Егоров и Василий Голубев, возглавлявшие Тамбовскую и Ростовскую области соответственно. На эти посты Путин назначил бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова и главу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.

По данным источников «Коммерсанта», Голубев после отставки может получить пост сенатора от законодательного собрания Ростовской области.