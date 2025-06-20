Актер Михаил Ефремов будет работать в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом режиссер рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра. После всех перипетий все равно, я думаю, он остался прекрасным актером», — пояснил Михалков.

Режиссер уточнил, что Ефремов будет играть в спектакле по его фильму «Без свидетелей». В постановке задействованы два актера, главные роли исполнят Михаил Ефремов и Анна Михалкова.

Накануне Ксения Собчак сообщала, что Ефремова трудоустроили в «Мастерскую «12» Никиты Михалкова», где будет сыгран его первый спектакль. Журналистка пояснила, что актер написал письмо, которое тронуло режиссера.

«Михалков вообще такой: может быть очень жестким, но реально имеет и ресурс, и возможность помочь творческой интеллигенции в России. Такой Горький нового времени», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Дело Михаила Ефремова

Михаил Ефремов был освобожден по УДО в апреле 2025 года. Он отбывал наказание за смертельное ДТП, произошедшее летом 2020 года. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого позже скончался в больнице от травм. Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян.

В сентябре 2020 года суд приговорил актера к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 года колонии. В 2023 году Ефремов попросить заменить реальный срок на принудительные работы, но позже отозвал его. В конце февраля 2025 года.

Ефремов подал ходатайство об освобождении из колонии по УДО. В марте его одобрили. Адвокат актера сообщил, что Ефремов после УДО из колонии отправиться в Москву для лечения хронической болезни легких.