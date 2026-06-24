Распространить на другие регионы, в том числе на Москву и Подмосковье, практику Ленинградской области по набору резервистов для защиты объектов инфраструктуры и предприятий с выплатами предложил в беседе с RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Что касается распространения практики поощрения на другие регионы, неплохо бы перенести на Москву и Московскую область. Я считаю, что тем регионам, которые не могут изыскать средства, надо центру помочь финансово в этих вопросах — тем регионам, которые подвергаются наибольшему риску», — сказал Колесник.

Он считает «совершенно нормальной практикой» материальное поощрение резервистов за сбитые дроны.

«Патриотизм есть, и людей надо мотивировать помимо разговоров, это мировая практика. Кстати, во время Великой Отечественной были похожие практики, особенно среди летчиков при ведении боевых действий, определенные премии были за поражение противника», — отметил парламентарий.

Ранее в Ленинградской области объявили набор резервистов для защиты предприятий и критически важных объектов инфраструктуры от атак беспилотников. По итогам заседания оперштаба губернатор Александр Дрозденко сообщил, что местным жителям — участникам СВО, отставным военным и прошедшим срочную службу — будут через военкомат предлагать трехлетний контракт на участие в мобильных огневых группах.

При заключении контракта на службу в мобильных огневых группах полагается единовременная выплата в 250 тыс. рублей, а за каждый сбитый беспилотник военнослужащим будут выплачивать по 100 тыс. рублей.