Картина фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшаяся утерянной 400 лет назад, продана на аукционе за €2,3 млн, сообщает Associated Press (AP).

Полотно, написанное в 1613 году, было выставлено на торги аукционным домом Osenat в Версале. Имя покупателя не раскрывается.

Основатель Osenat Жан-Пьер Осен обнаружил «Христа на кресте» при инвентаризации предметов обстановки парижского особняка, выставленного на продажу после смерти его владельца. Аукционист назвал свое открытие «чрезвычайно редким и невероятным».

Подлинность картины подтвердил немецкий историк искусства, глава Центра Rubenianum в Антверпене Нильс Бюттнер. Полотно подвергли рентгенографии, также было проведено микроскопическое исследование красочных слоев.

Исследования позволили выяснить, что Рубенс сделал несколько карандашных набросков перед написанием композиции и изменил положение тела Христа, «чтобы более наглядно показать его страдания», рассказала художник-реставратор Кэтрин Польнек на публичной выставке картины перед аукционом.

Научный анализ также показал, что на участках, изображающих плоть, присутствуют не только белый, черный и красный пигменты, но также синие и зеленые (азурит и малахит), что типично для изображения человеческой кожи Рубенсом.

Ранее картина «Христос на кресте» была известна искусствоведам только по гравюрам. Предположительно Рубенс писал ее для частного коллекционера. Считается, что раньше картина принадлежала французскому художнику XIX века Вильяму Адольфу Бугро, а затем перешла владельцам особняка в Париже, где ее и нашли.