Президент аукционного дома Osenat Жан-Пьер Озен обнаружил картину Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», которая считалась утерянной с 1614 года. Об этом пишет AFP.

«Этот шедевр — „Христос на кресте“, написанный в 1613 году, пропавший и обнаруженный мной в сентябре 2024 года во время инвентаризации и продажи особняка в Шестом округе Парижа», — сказал Озен.

Он рассказал, что фламандский художник написал это полотно «на пике своего таланта». Подлинность картины подтвердил президент организации Rubenianum, специализирующейся на изучении работ Рубенса, профессор Нильс Баттнер, специалист по немецкому, фламандскому и голландскому искусству 15-16 веков.

«Я ходил взад-вперед по саду Рубенса, пока комитет экспертов оценивал аутентичность картины, как вдруг они позвали меня со словами: «Жан-Пьер, у нас есть новый Рубенс!» — рассказал Озен.

По словам аукциониста, это произведение классика барокко является «истинным выражением веры и любимой темы Рубенса — протестанта, перешедшего в католичество». Озен также отметил, что полотно находится в очень хорошем состоянии.

«Оно представляет собой самое начало живописи барокко. Распятый Христос изображен изолированным, сияющим, резко выделяющимся на фоне темного и угрожающего неба. За скалистым и зеленым ландшафтом Голгофы открывается вид на освещенный Иерусалим, который накрыла буря», — добавил он.

Ожидается, что картину Рубенса выставят на аукционные торги 30 ноября. Отмечается, что несмотря на большое количество полотен, написанных Рубенсом для церкви, эта картина размером 105,5×72,5 см, скорее всего, была создана для частной коллекции.

«Христос на кресте» принадлежал академическому живописцу XIX века Вильяму Бугро, после чего перешла во владение хозяев парижского особняка, где ее обнаружил Озен.