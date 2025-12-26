Роспотребнадзор ввел запрет на реализацию партии напитка Aloe Vera по всей России после появления информации о возможном содержании в нем опасной технической жидкости, угрожающей здоровью потребителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием для экстренных мер стали публикации телеграм-канала Mash, который утром 26 декабря со ссылкой на покупателей магазина сети «Магнит» сообщил о химическом запахе из бутылок и случае, когда ребенок в Новой Москве получил ожог гортани после глотка напитка.

Позднее Mash написал, что сотрудники одного из московских магазинов «Магнит», вскрыв партию, обнаружили, предположительно, ацетон в четырех бутылках с датой изготовления 11 августа 2025 года.

«Бутылки с указанной датой сняли с прилавков, но на полках осталась продукция, датированная другим днем. В магазин приехала полиция с проверкой», — писал телеграм-канал.

После этого регулятор направил требование оператору системы маркировки «Честный знак» (ООО «Оператор-ЦРПТ») о блокировке на кассах 138 тысяч единиц этой продукции, а также обратился к Ассоциации компаний интернет-торговли с призывом обеспечить удаление товара со всех маркетплейсов, чтобы исключить любые дистанционные продажи.

Параллельно управление Роспотребнадзора по Москве начало внеплановую проверку в отношении сети «Магнит» (АО «Тандер»), в ходе которой были отобраны 11 образцов из трех разных партий для срочного лабораторного анализа. Кроме того, ведомство выдало торговой сети предписание о приостановке реализации и изъятии всей партии от 11 августа, об исполнении которого компания уже уведомила регулятора.

Одновременно проверка начата и в отношении производителя — ООО «Вельта-Пенза» в Пензенской области, которому также выдано предписание о приостановке оборота всей имеющейся на производстве партии, о чем уведомлена местная прокуратура.

По данным Mash, проблемная партия распространялась по стране в течение всего года, а первые жалобы от потребителей поступали из разных регионов, включая Рязань, Санкт-Петербург и Москву, начиная уже с января.