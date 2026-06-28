Мексиканские наркокартели отказались от насилия на время чемпионата мира по футболу, чтобы беспрепятственно продавать наркотики миллионам болельщиков. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на расследование журналиста-эксперта по наркобизнесу Джона Бонфильо.

По его словам, в этой ситуации картели выступают как транснациональные корпорации, для которых прибыль важнее всего, поэтому они заинтересованы в том, чтобы турнир прошел гладко. Власти Мексики опасались, что матчи чемпионата будут сорваны перестрелками, похищениями и взрывами в отместку за лидера картеля «Халиско Новое Поколение» Немесио «Эль Менчо» Осегера, которого военные ликвидировали в феврале, но ничего этого не случилось.

«Очевидно, что они [наркокартели] имеют экономическую и финансовую заинтересованность в том, чтобы чемпионат мира прошел успешно. Было бы нелогично и саморазрушительно с их стороны участвовать в насилии, когда они больше всего выигрывают от беспроблемного проведения чемпионата мира в Мексике», — рассуждает Бонфильо.

По его словам, девиз картелей — «Ничего личного, только бизнес». Большинство казней хладнокровно совершается киллерами исключительно по финансовым соображениям. В стране ежедневно фиксируется до 30 убийств, связанных с деятельностью группировок. Бонфильо утверждает, что картелям удалось внедриться в мексиканское правительство и полицию. Около 250 тысяч местных жителей исчезли после столкновений с преступными группировками и числятся пропавшими без вести, уточнил эксперт.

Обычно шансы футбольных болельщиков столкнуться с картелями во время мундиаля близки к нулю — если, конечно, они не станут покупать наркотики. Бонфильо шутит, что главной проблемой приехавших на матчи станут таксисты, которые завышают цены.

«Картели знают, что их главный мотиватор — экономическая выгода, поэтому любые инциденты во время чемпионата мира будут случайностью, а не спланированной акцией», — убежден расследователь.

При этом федеральные агенты США пытаются не допустить, чтобы ЧМ по футболу стал источником дополнительной прибыли для наркокартелей. В рамках операции «Красная карточка», запущенной во время турнира, было произведено 197 арестов, изъято 175 единиц огнестрельного оружия и 800 кг наркотиков.

Особенно сильно федералы обеспокоены угрозой распространения фентанила, который в 50 раз сильнее героина и оценивается американским Управлением по борьбе с наркотиками (УБН) как самая смертоносная угроза, когда-либо возникавшая перед страной.

По словам Бонфильо, почти весь фентанил производится в Мексике из китайских ингредиентов и поставляется на север вместе с кокаином из Колумбии. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Лос-Анджелесе в районе Скид-Роу, где этот наркотик ежегодно убивает около 2 тысяч бездомных.

Специальный агент по Техасу и Оклахоме Джозеф Такер предупредил, что болельщики, покупающие наркотики у картелей во время чемпионата мира, «играют в рулетку», поскольку рискуют получить смертельные дозы фентанила: невозможно определить его количество в таблетке. По его словам, дилеры целенаправленно ищут покупателей в чатах и группах в соцсетях, где обсуждаются мексиканские матчи ЧМ.