Назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ «случайное» и «неправильное», заявил NEWS.ru преподаватель, актер театра и кино, профессор Авангард Леонтьев. Актрисы София Эрнст и Елизавета Базыкина, наоборот, поддержали режиссера. Как развивается громкий театральный скандал — в материале RTVI.

Леонтьев пообещал, что обратится к министру культуры России Ольге Любимовой и попросит ее пересмотреть «неправильное» решение о назначении Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ.

«Оно мне кажется случайным. Случайным кажется Богомолов», — поделился профессор.

Леонтьев является выпускником Школы-студии МХАТ. В 1968 году он окончил там курс Павла Массальского, а в 1980-х годах и сам преподавал, став наставником трех выпусков. Среди его учеников — Владимир Машков, Евгений Миронов, Марина Зудина, Денис Суханов, Олеся Судзиловская, Ирина Апексимова и другие известные российские актеры.

С 2004 года Леонтьев служит в труппе МХТ им. Чехова. Он является народным артистом РФ, лауреатом Госпремии РФ и обладателем орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве». В фильмографии актера — роли в «Утомленных солнцем» и «Сибирском цирюльнике» Никиты Михалкова, сериалах «Есенин» и «Достоевский».

По словам Леонтьева, Школа-студия МХАТ должна быть верной своим традициям и находиться под руководством не режиссера, как Богомолов, а педагога, который будет хранить и воплощать принципы русского художественного театра, заложенные Станиславским и Немировичем-Данченко.

Леонтьев выразил уверенность в том, что в стенах самой Школы-студии МХАТ есть достойные кандидаты на ректорский пост, которые смогли бы стать преемниками недавно умершего Игоря Золотовицкого.

Корнями не вышел: почему просят убрать Богомолова

Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Эта должность освободилась после смерти актера Игоря Золотовицкого и через неделю, прощание с которым состоялось 17 января.

Комментируя свое кадровое решение, Любимова поблагодарила Богомолова за высокий профессиональный уровень и преданность профессии, заявив, что его работы «занимают особое место» в современной российской культуре.

Поддержавший назначение актер Сергей Безруков написал в своем телеграм-канале, что «Олег Павлович был бы доволен таким решением» (имея в виду Олега Табакова, который руководил Школой-студией с 1986 по 2000 годы).

При этом группа выпускников Школы во главе с Антоном Шагиным и Марьяной Спивак направила Любимовой открытое письмо с требованием отменить назначение Богомолова и рассмотреть другие кандидатуры.

В тексте обращения говорится, что решение о назначении Богомолова грубо нарушает устоявшийся за десятилетия и ставший фундаментальным принцип преемственности, в соответствии с которым ректором должен стать тот, «кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах Школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ».

Авторы письма отмечают, что все предыдущие руководители — Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие — создавали «особое духовное пространство» школы, которую называют «Домом единой мхатовской семьи».

Кто поддержал Богомолова?

Российские актрисы София Эрнст и Елизавета Базыкина выступили в поддержку Богомолова. В ответ на коллективное письмо мхатовцев министру культуры Эрнст опубликовала в Instagram* сторис, где назвала их недовольство странным.

«В Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нем носителя “принципов русского психологического театра”», — заявила она.

Актриса напомнила, что в начале карьеры Богомолов был приглашен Табаковым сначала в «Табакерку», а затем в МХТ, где поставил более 10 спектаклей — и перенимал традицию не в учебной аудитории, а на сцене и в репетиционном зале, «что для режиссера более значимо».

«В письме большое внимание уделено традиции, но ни слова о текущих проблемах, на чем, по-моему, важнее сконцентрироваться сейчас», — подчеркнула Эрнст.

По ее словам, в качестве худрука Театра на Малой Бронной Богомолов продемонстрировал свою способность развивать художественную состоятельность и управленческую эффективность, не «консервируя» традиции, а интегрируя их в современность. Базыкина поддержала позицию коллеги репостом.

Телеграм-канал «Закулиска» тоже встал на сторону Богомолова и напомнил авторам письма Любимовой, что Ефремов возглавлял МХАТ, но не Школу-студию МХАТ.

«Если по логике “во МХАТе может быть только тот, кто во МХАТе отучился”, то срочно надо убирать худрука МХТ им. Чехова Константина Хабенского. Школу-студию не оканчивал, но с МХТ пока вроде справляется. Или спешно сносить с поста?» — сказано в посте.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — запрещена на территории Российской Федерации решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности