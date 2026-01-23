Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти Игоря Золотовицкого назначен режиссер Константин Богомолов. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Любимова отметила, что творчество Богомолова «занимает особое место» в современной российской культуре. Она поблагодарила режиссера за профессионализм и верность своему делу, а также пожелала успехов.

«Выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России», — подчеркнула она.

Богомолов сделал репост сообщения министра культуры в свой телеграм-канал, но комментировать назначение не стал. Его супруга журналистка Ксения Собчак подчеркнула, что Богомолов успешен не только как режиссер, но и как актер. В качестве примера она привела спектакль «Смерть Тузенбаха, или Подлинная история Ольги, Ирины и Маши», где он исполняет главную роль.

Богомолов родился 23 июля 1975 года в Москве, сейчас ему 49 лет. В 1997 году он окончил филологический факультет МГУ, после чего в 2003 году завершил обучение в ГИТИСе имени А.В. Луначарского на курсе Андрея Гончарова. Первый режиссерский опыт Богомолова в кино и театре датируется 2002 годом: тогда в ГИТИСе он поставил спектакль «Лекция о пользе убийств, или Шесть трупов в поисках действия».

В период с 2009 по 2012 год он работал штатным режиссером Театра под руководством Олега Табакова, с 2013 по 2018 год занимал должность помощника художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова, а с 2014 по 2016 год был штатным режиссером театра «Ленком». В 2019 году Богомолов возглавил Театр на Малой Бронной в качестве художественного руководителя.

В июне 2024 года Богомолов стал художественным руководителем Театра-Сцены «Мельников» Романа Виктюка, при этом сохранив прежнюю должность в Театре на Малой Бронной. Кроме того, как отмечала Любимова, он успешно совмещает творческую деятельность с преподаванием, проводя мастер-классы в Московской школе нового кино. В июле 2025 года президент России Владимир Путин присвоил режиссеру звание заслуженного деятеля искусств «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в соответствующем указе.

Игорь Золотовицкий, который с 2013 года занимал пост ректора Школы-студии МХАТ, скончался 14 января на 65-м году жизни. Причиной смерти стал рак желудка. По информации телеграм-каналов, незадолго до Нового года его трижды госпитализировали из-за сердечных проблем и обострения онкологического заболевания.

Золотовицкий работал в Театре-студии «Человек», Театре имени К.С. Станиславского и Пятой студии МХАТ. Всего он сыграл более чем в 60 фильмах и сериалах. Ему были присвоены звания заслуженного артиста России в 2002 году и заслуженного деятеля искусств в 2020 году.