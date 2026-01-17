В Москве 17 января простились с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким, который умер 14 января в возрасте 64 лет. Гражданская панихида прошла на основной сцене сцене МХТ имени Чехова. Отпевание Золотовицкого состоялось в храме Софии Премудрости Божией вблизи Кремля. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

На церемонию прощания с артистом пришли его коллеги и друзья: Константин Хабенский, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Андрей Смоляков, Борис Щербаков, Евгений Гришковец, Никита Ефремов, Юлия Меньшова, Виктор Хориняк, Евгений Маргулис, Игорь Верник, Андрей и Иван Урганты, Станислав Дужников, Игорь Угольников, Константин Эрнст и другие.

Народный артист России, художественный руководитель МХТ Константин Хабенский признался, что ему сложно привыкать к прошедшему времени, говоря о Золотовицком. Он отметил, что покойный обладал редким даром объединять вокруг себя людей.

«За считаные секунды умел снять барьер ― возрастной, социальный, — и люди, которые находились рядом с ним, начинали просто разговаривать. Это был человеческий разговор с хорошим юмором, редкий дар. <…> Не стало моего друга и старшего товарища», — сказал Хабенский.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст посетовал, что не успел сказать Золотовицкому о том, как его любит. Он вспомнил снятый в 90-х годах социальный ролик, в котором Золотовицкий произносил фразу «Дима, помаши маме рукой». Обращаясь к покойному актеру, Эрнст попросил его при «встрече» с другими ушедшими из жизни людьми, в том числе с телеведущим Владиславом Листьевым, «помахать нам рукой».

«Мы подтянемся, и все будет как прежде», — закончил свою речь гендиректор Первого канала.

Сын Золотовицкого Александр поделился воспоминаниями о последних минутах жизни отца. Перед отправкой в реанимацию, когда артист уже находился в тяжелом состоянии, реаниматолог спросил его, как он себя чувствует.

«И папа, выйдя из какого-то сна, очень на него сосредоточенно посмотрел — вы все знаете этот папин взгляд — и сказал: “Во!” [Александр при этом поднял вверх большой палец.] Это были папины последние [слова], последняя его реакция, и он ушел. Мне кажется, это какой-то последний урок, который он дал нам <…> и всем вам», — рассказал сын актера.

Телеведущий Иван Ургант назвал Золотовицкого чудом, которое всем повезло увидеть. Он отметил, что случаев, когда артист находился на сцене, а люди «не улыбались, не смеялись, — такого не было никогда». По словам Урганта, Золотовицкий всегда «спасал» своих друзей, когда им приходилось прощаться с родителями, товарищами и близкими.

«Игорь всегда находил самые лучшие слова. Игорь всегда делал так, чтобы мы чувствовали каждую секунду, что наша жизнь продолжается, потому что Игорь и был частью этой жизни. Он излучал эту жизнь, эту доброту, юмор. Он никогда никого не обижал, на него никто никогда не обижался. Все всегда смеялись, все всегда радовались, когда он появлялся. Это был праздник. Вот и у меня нет ощущения, что Игорь ушел у меня. Он остался со мной в моем сердце», — сказал телеведущий.

Он добавил, что Золотовицкий любил поэзию и одним из его любимых стихотворений было «Игорек-Игорек, подари мне пузырек. Ты же мой товарищ, пузырек подаришь?»

«Вы знаете, я сегодня про себя его [стихотворение] проговаривал и вдруг понял одну очень важную вещь: что слово “товарищ” — это самое важное слово в этом стихотворении. Мы все были товарищами», — отметил Ургант.

Он закончил свою речь признанием в любви Золотовицкому. Подойдя к гробу артиста, Ургант не смог сдержать слез, пишет Life. Он выразил соболезнования родным Золотовицкого и обнял их. Оставаться до конца церемонии прощания ведущий стал.

Народный артист России, худрук Театра Наций Евгений Миронов обратил внимание, что «в нынешние времена» некоторые из собравшихся на панихиде «не здороваются друг с другом», но все они пришли попрощаться с Золотовицким.

«Какое у тебя качество, оказывается, было — выше над всем. Игорь, то, что, конечно, совершилось, необъяснимо. Видишь, все к тебе обращаются — не в зал, а к тебе, потому что вопросы есть, ответа нет», — сказал Миронов.

Он рассказал, что играет в спектакле по повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», главный герой которой проходит «страшный путь от понимания того, что он болен, до самого финала».

«Я это играю, а ты это прошел за очень, с одной стороны, короткий срок, четыре месяца. С другой стороны, я даже себе представить не могу, что ты пережил за это время, какие мысли у тебя были в голове. Это очень тяжелое время, но то, что немногие знали о твоей болезни, а многие узнали об этом очень поздно, говорит о том, какой ты человек», — отметил Миронов.

Артист добавил, что еще в декабре Золотовицкий играл на сцене МХТ, что говорит о его мужестве и силе. Миронов отметил, что, как и Эрнст, не успел многого сказать Золотовицкому, предположив, что покойный высмеял бы это и не позволил «говорить какие-то высокопарные слова в свой адрес».

«Но сегодня, извини, вот такая мизансцена, которую ты сам нам предложил. Спасибо тебе за вот этот невероятный твой оптимизм, твое отношение к жизни и вокруг. Спасибо тебе за твое мужество, спасибо тебе за то, что ты такой порядочный, настоящий человек», — сказал Миронов.

Он добавил, что Золотовицкий «много думал о других», «устраивал кого-то в больницы, заботился о таком количестве людей».

«Поэтому совершенно неудивительно, что здесь вот такое поле, сад из человеческих сердец и из цветов. <…> Да, Игорь, не дожил ты до весны, ее не будет — земной, но, видимо, там вечная весна, <…> я в это очень верю. Но то, что ты там будешь, это абсолютно так. Люблю я тебя, спасибо», — закончил свою речь худрук Театра Наций.

Гроб с телом Игоря Золотовицкого вынесли из МХТ под продолжительные овации.

Причиной смерти заслуженного артиста России стал рак желудка. По данным телеграм-каналов, перед Новым годом его три раза отправляли в больницу с проблемами сердца и обострением онкологии. Mash писал, что после курсов химиотерапии состояние Золотовицкого ухудшилось. В последний раз он поступил в стационар в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ.

Драматург Евгений Гришковец, который виделся с Золотовицким в начале декабря 2025 года, рассказал, что актер до последнего выходил на сцену, хотя у него уже «не хватало сил», ставил «оптимистичные цели» и не собирался сдаваться.