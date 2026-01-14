Актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, умерший в возрасте 64 лет, был невероятным педагогом и благороднейшим человеком. Об этом RTVI рассказал драматург, писатель и режиссер Евгений Гришковец, у которого артист сыграл в пьесе «Осада». Режиссер сериала «Библиотекарь» Игорь Твердохлебов заявил RTVI, что Золотовицкий был «большим папой для нас всех».

«Игорь был благороднейшим и выдающимся человеком, другом. Все его запомнят как человека, который умел дружить и в творчестве, и в жизни. Это невероятный педагог, который выпустил такое количество замечательных артистов, который заботился о студентах, как никто. Настоящий классический академический актер МХАТ им. Чехова. Русский театр сегодня понес абсолютно непоправимую утрату. Чудесный человек», — сказал Гришковец.

Драматург рассказал, что в последний раз они виделись в начале декабря 2025 года, и Золотовицкий «очень болел».

«Он до конца играл. У него уже не хватало сил, но он играл до последнего и все время формулировал оптимистичные цели и планировал. Он не собирался сдаваться», — добавил режиссер.

Режиссер Игорь Твердохлебов рассказал RTVI, что Золотовицкий был «самым прекрасным, самым дружелюбным из всех», всегда был готов прийти на помощь, если это было нужно, а также «легким на подъем».

«[Он был] прекрасным артистом, просто одним большим папой для всех нас — творцов, актеров, режиссеров. Человек с большой буквы. Это, конечно, большая утрата для нас всех», — признался он.

Постановщик отметил, что каждая встреча с Золотовицким была «большим радостным событием»: «Потому что это всегда какие-то шутки, это всегда какие-то воспоминания, это всегда прекрасные слова».

UPD: в МХТ имени А. П. Чехова сообщили, что прощание с Золотовицким состоится в театре «на сцене, которой он служил более сорока лет». «Он был опорой для всех — в театре был первым, кому звонили, оказавшись в беде, а если не звонили, он предлагал помощь сам. Увы, ему самому никто не сумел помочь — тяжелая болезнь, которая проявила себя всего полгода назад, оказалась сильней. <…> О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно», — рассказали в учреждении.

О смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого стало известно 14 января. По предварительным данным, причиной стало онкологическое заболевание, сообщил источник ТАСС. В Школе-студии МХАТ сообщили, что Золотовицкий умер сегодня утром в больнице.

Золотовицкий окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году и был принят в труппу Московского Художественного театра. В 1988-1990 годах работал в театре-студии «Человек», в Московском театре имени К. С. Станиславского. Поставил спектакль «Башмачкин» по «Шинели» Н. В. Гоголя. В 1995 году вернулся в МХТ имени А. П. Чехова.

Преподавал актерское мастерство в Париже. В ноябре 2011 года Золотовицкий был назначен содиректором Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной. В июне 2013 года его избрали на должность ректора Школы-студии МХАТ. В общей сложности Золотовицкий снялся в более чем 60 фильмах и сериалах. Среди его работ — «Быстрее, чем кролики», «Такси-блюз», «Коллектор» и другие.