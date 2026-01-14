«Причиной смерти стала онкология», — сказал собеседник агентства.

По данным Mash, у артиста был рак желудка, диагноз ему поставили в 2025 году. Телеграм-канал отмечает, что перед Новым годом Золотовицкого три раза отправляли в больницу с проблемами сердца и обострением онкологии.

Mash уточняет, что артист поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ — после курсов химиотерапии ему резко стало хуже.

«Сердце телеведущего остановилось сегодня в девять утра — врачи пытались реанимировать Игоря Яковлевича в течение получаса, но безуспешно», — пишет канал.

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. Его отец был железнодорожным механиком, мать работала в сфере торговли. В 1979 году он был принят в Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького, где учился на курсе Виктора Монюкова. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ.

В 1988-1990 годах Золотовицкий играл в Театре-студии «Человек». С 1989-го преподавал в МХАТ. В 1990-1991 годах служил в Театре имени К.С. Станиславского. Также он был одним из ведущиx актеров Пятой студии МXАТ.

Должность ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкий занимал с 2013 года. Сменил в этой должности заслуженного деятеля искусств России Анатолия Смелянского.

В кино он дебютировал в 1984 году в картине «Егорка». Первой заметной работой стала роль Александра Губанищева в фильме «В городе Сочи темные ночи». В общей сложности Золотовицкий снялся в более чем 60 фильмах и сериалах.

Игорь Золотовицкий имеет звания заслуженный артист России (2002), а также заслуженный деятель искусств (2020).