Группа выпускников Школы-студии МХАТ направила открытое обращение министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой отменить назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора вуза и рассмотреть альтернативные кандидатуры. Адресованное главе ведомства письмо опубликовали Антон Шагин, Марьяна Спивак и другие артисты.

В обращении утверждается, что назначение Богомолова грубо нарушает многолетний принцип преемственности, являющийся основой учебного заведения. Выпускники настаивают, что кандидат на пост ректора должен быть «корневым мхатовцем» — выходцем из самой школы, чья профессиональная судьба и творческий путь неразрывно связаны с ее традициями и не противоречат этическим принципам основателей Московского Художественного театра.

«Основа преемственности прежде всего заключается в бережной передаче этических принципов школы и принципов русского психологического театра, заложенных основоположниками, и подробно сформулированных в „Этике“ и других трудах Станиславского. Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-Студии МХАТ», — говорится в сообщении.

Авторы письма подчеркивают, что все прежние руководители — Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Золотовицкий и другие — формировали «особое духовное пространство» школы, которую они называют «Домом единой мхатовской семьи». Каждый из них прошел путь внутри системы: был ее воспитанником, а затем и наставником. Нарушение этой традиции, по мнению выпускников, приведет к «разрыву преемственности, неизбежному упадку и забвению семейного прошлого» Школы-студии.

«Традиции — есть неотъемлемая часть русского психологического театра. Соблюдая их, мы сохраняем то наследие, которое оставили нам наши предшественники. <…> В данном случае речь идет о наследии одной из самых известных Театральных школ мира, школы Станиславского и Немировича-Данченко. Традицией является открытые выборы преемника воспитанника школы всем мхатовским сообществом», — отмечается в публикации.

В обращении также проводится параллель с другими ведущими театральными вузами Москвы, такими как школы при Театре имени Вахтангова и Малом театре, которые строго сохраняют внутреннюю преемственность в руководстве.

Выпускники призывают министерство культуры провести обсуждение кандидатуры нового ректора с широким участием мхатовского сообщества и рассмотреть кандидатуры из числа тех, чья жизнь и работа неразрывно связаны со Школой-студией МХАТ.

Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января, после ее смерти предыдущего ректора, Игоря Золотовицкого. В своем заявлении режиссер, супруг журналистки Ксении Собчак, отметил, что продолжать укреплять и развивать статус учреждения как одного из ведущих театральных училищ страны.